İki çocuğu da yuvadan uçup gitti… Bomboş kalan evinde bir başına: Sürekli ağlıyorum

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Jennifer Lopez de okulların açılmasıyla birlikte evlatlarını üniversite için uzaklara gönderen ünlülerin arasına katıldı.

Marc Anthony’yle yaptığı evlilikten doğan ikizleri Max ve Oskar’ın yuvadan uçmasıyla birlikte lüks malikanesinde yalnız kaldı…

İkizler liseyi bitirip reşit oldu ve ikisi de üniversite eğitimi için annelerinin yanından ayrıldı.

Makyajsız Jennifer Lopez, ikizlerinin üniversiteye gitmesiyle birlikte "yuvanın boşalması" sürecini yaşarken ağladığını itiraf etti.

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Jennifer Lopez; ikizleri Max ve Oskar’ın üniversite eğitimi için evden ayrılmasının ardından, çocukların evden gitmesiyle oluşan o boşluk hissi nedeniyle biraz hüzünlendiğini dile getirdi.

57 yaşındaki yıldız, Instagram Hikayeleri'nde makyajsız bir şekilde kamera karşısına geçti ve cilt bakımı yaparken takipçileriyle sohbet etti.

"Burada oturmuş, çocukların evden ayrılmasıyla oluşan o boşluk hissini yaşıyor; ağlıyor, onları düşünüyor ve bebeklik fotoğraflarına bakıyorum..." diyen Lopez, aynı zamanda onların bu yeni döneme adım atacak olmasından dolayı çok heyecanlı olduğunu da sözlerine ekledi.

Eski eşi Marc Anthony ile olan birlikteliğinden dünyaya gelen 18 yaşındaki ikizleri üniversiteye gittiği için, Lopez günlük rutinlerini yeniden gözden geçirmeye başladığını anlattı.

"Hayatınızda oluşan o yeni boşlukla birlikte; spor yapmak, cilt bakımı rutinimi uygulamak ve kendimle ilgilenmek gibi şeyler, akıl sağlığımı korumamı sağlayacak unsurlar olacak."

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Ünlü şarkıcı bu yaz, üniversite için evden ayrılmalarından önce ikizlerini İtalya'yı kapsayan bir kara yolculuğuna çıkarmıştı.

Jennifer Lopez tatillerinden karelerin yer aldığı bir paylaşımın altına “Hindistan cevizlerim” diye seslendiği ikizleriyle "Üniversiteye gitmeden önce yolculuğuna çıkıyoruz" notunu düştü.

Bu kutlama niteliğindeki seyahat, ikizlerin liseden mezun olmasının ardından gerçekleşti. Ünlü isim, çocuklarının ayrı ayrı düzenlenen mezuniyet törenlerine katılmış, her iki mezuniyet töreninde de gurur ve mutluluk gözyaşları dökmüştü.

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Oskar'ın mayıs ayındaki mezuniyet törenine Jennifer Lopez’in 2024’te ayrıldığı Ben Affleck’in 14 yaşındaki oğlu Samuel de katılmıştı.

Ben Affleck ve Jennifer Lopez’in evliliği sadece 2 yıl sürmüş olsa da eski eşler önceki evliliklerinden doğan çocuklarıyla görüşmeye devam ediyorlar.

Ünlü şarkıcının ikizlerinin üniversite planlarına gelince; Oskar, Sarah Lawrence College'da tiyatro ve stüdyo sanatları eğitimi alıyor.

Max'in hangi üniversiteye gideceği açıklanmadı; ancak Lopez, haziran ayında Extra'ya verdiği bir röportajda her iki çocuğunun da "başvurdukları beş üniversitenin tamamına kabul edildiğini" belirtmişti.

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Lopez ikizlerin yeni başlayan üniversite eğitimleri için "Kendilerine hedefler belirlemelerinden dolayı büyük gurur duyuyorum" diyor.