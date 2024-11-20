İki ay önce 'Tedavim bitti' diye açıklama yapmıştı... Hayranlarının hayalleri yıkıldı

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Zaten başından beri yani daha Prens William'ın sevgilisi olduğu anlaşıldığı ilk dakikadan bu yana hep ilgi odağında Kate.

William ile evlenip sıra sıra çocuk doğurup bir de halkın gönlünde ayrı bir yeri olan Galler Prensesi unvanını alınca bu ilgi giderek arttı.

Bu yılın başında da yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle gündemin ilk sırasında yer aldı Kate.. Kanser tedavisi göreceğini açıkladığı videoyla o sıralarda dünyada olup biten bütün gelişmeleri gölgede bıraktı.

Geçen ağustos ayında da tedavisinin tamamlandığını açıkladığı duygusal bir aile videosu yayınladı.

İşte o andan itibaren de hayranları artık onu birçok etkinlikte göreceğini sandı. Tıpkı eskisi gibi...

Özellikle de gelecek aralık ayında her zamanki gibi Noel konserine ev sahipliği yapacağı belli olduğunda onu görmek isteyen hayranlarının da kalbi heyecanla atmaya başladı.

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Bu duyurunun ardından Kate'in hayranları çok büyük bir beklentiye girdi.

ONU TAÇLA GÖRMEK İSTEYEN HAYRANLARINA KÖTÜ HABER GELDİ

Bunun nedeni de bu akşam saatlerinde Buckingham'da gerçekleşecek olan resmi bir davet.

Madem Kate'in tedavisi bitti, usul usul görevlerinin başına dönüyor, hatta konser bile düzenliyor demek ki bu davette de başına taçlarından birini takıp salınacak diye uman hayranlarına ise kötü haber geldi.

Her yıl geleneksel olarak düzenlenen bu diplomatik davet bu yıl da gerçekleşiyor.

Gecenin ev sahipleri Kral Charles, eşi Kraliçe Camilla ve Prens William. Elbette kocasının resepsiyonda yer alacağı açıklanınca herkes otomatik olarak Kate'in de orada olacağı düşünüldü.

Ama Buckingham'ın yaptığı açıklamaya göre böyle bir durum olmayacak. Çünkü Kate Middleton bu akşamki etkinliğe katılmıyor. Bu da hayranları için büyük bir hayal kırıklığı oldu.

Fakat kraliyet uzmanlarına göre Kate'in tedavisi biter bitmez hemen eskisi gibi bütün işlerinin başına dönmemesi gayet normal.

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DAHA TAM OLARAK İYİLEŞMEK İÇİN GİDECEĞİ BİR YOL VAR

Yıllardır kraliyet ailesini inceleyen uzman Robert Jobson bu konuda Hello dergisine şunları söyledi: "Kate geleceğin kendisine ne gibi sorumluluklar yükleyeceğinin farkında. Bir gün tahta çıktığında bugünkünden daha fazla çalışması gerekecek. Bu yüzden de elinde henüz zamanı varken sağlığını tam olarak kazanmaya ve güç toplamaya odaklanmış durumda" diye konuştu.

Bir başka kraliyet yazarı olan Robert Hardman'a göre eğer Kate eskisi gibi büyük sosyal etkinliklere dönerse herkes onun tam olarak iyileştiğini her şeyin hastalık öncesi haline döndüğünü düşünecek.

Ama durum pek öyle değil. Kate'in hala kendine dikkat etmesi ve sağlığını tam olarak toparlaması gerekiyor.

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Hardman'a göre Galler Prensesi Kate Middleton'a bu konuda herhangi bir baskı da yapılmıyor.

Elbette Kate önümüzdeki günlerde genellikle ofis tabanlı daha ufak etkinliklerde yer alacak. Ama daha büyük davetlerde görünmesi için biraz daha zamana ihtiyacı var.

O DAVET KONUSUNDA DA BELİRSİZLİK VAR: Bu akşamki diplomatik davete katılmayacağı belli olduktan sonra hayranları şimdi 3 ve 4 Aralık'taki başka bir davete gözlerini dikti. O tarihlerde Kral Charles, Katar Emiri'ni ağırlayacak ve bunun için de bir resmi davet verecek. Kıyafet kuralı olan yani erkeklerin smokin kadınların da gece elbisesi giyip taç takacağı bu etkinlikte Kate Middleton'ın yer alıp almayacağı ise henüz belli değil.

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HAYRANLARI ONU TACIYLA GÖRMEK İSTİYOR

Aslına bakılırsa hayranlarının Kate'i bu tür davetlerde görmek istemesinin önemli bir nedeni var: Giydiği kıyafetler, ama özellikle de kullandığı taçlar.

Kate Middleton bugüne kadar resmi davetlerde üç farklı taçla göründü. İlk kez bir zamanlar Prenses Diana'nın taktığı Cakbsridge Aşıklar düğünü tacı ile göründüğünde takvimler 2015 yılını gösteriyordu. Sonradan başka bazı etkinliklerde de bu tacı kullandı Kate.

2022 yılında ise başka bir resepsiyonda Kate, ailenin çok ünlü olan ve yıllardır kapalı kapılar ardında tutulan Lotus adlı tacıyla boy gösterdi.

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EN SIK KULLANDIĞI TAÇ

Bir de Kate'in sık sık kullandığı taçlarına bakalım... Prens William'ın annesi Diana ile özdeşleşen Cambridge Aşıklar Düğümü adlı bu taç, aslında Kraliçe Mary için yapılmıştı. Sonra o gelini Ana Kraliçe Elizabeth'e devretti.

Bu ünlü taç annesinin ölümüyle Kraliçe 2. Elizabeth'e miras kaldı. O da William'ın doğumundan sonra gelini Diana'ya verdi tacı. Kate Middleton'ın ise kayınvalidesiyle özdeşleşen bu tacı ilk kez kullandığında büyük olay olmuştu. Bu ünlü taç, Kate'in de en sık kullandığı parçalardan biri.





ASLINDA BİR KOLYEYDİ

Lotus Tacı ya da diğer adıyla Papirüs Tacı, Kate'in zaman zaman kullandığı taçlardan biri. Bu da İngiliz kraliyet ailesinin "kayıp taçlarından biri" olarak biliniyordu. Sonra 2022 yılında bir davette Kate'in başında ortaya çıktı.

Ana Kraliçe Elizabeth'e düğün hediyesi olarak verilen bu mücevher aslında bir kolyeydi. Fakat Kraliçe, elmas ve incilerden oluşan bu kolyeyi taç olarak kullanmak istedi. Böylece Lotus Tacı ortaya çıktı.

NEREDEYSE BİR ASIRDIR GÖREN OLMAMIŞTI

Güney Kore Devlet Başkanı'nın geçen yıl Londra'ya yaptığı gezi sırasında verilen resmi davette ise Kate bu kez neredeyse bir asırdır ortada görünmeyen bir tacı kullandı. Strathmore Gül Tacı bu şekilde, kapalı kapılar ardındaki serüvenini tamamlamış oldu.

Bu da İngiliz kraliyet ailesinin ünlü ve en değerli taçlarından biri. Bu tacın ilk sahibi de Ana Kraliçe Elizabeth idi. Kate ile ayrıldığı nokta ise onun tacı dönemin modasına uygun şekilde alnına takarak kullanmasıydı.

Kate Middleton ise tacı başının üzerinde taşıdı.