'İhtiyaçtan değil, zevkten çalışıyorum' diyordu... Miras savaşında yeni cephe açıldı... 'Dikkat et... Sonunda milyonlar da gidecek!'

Haberin Devamı

Modellikten müzisyenliğe türlü türlü işler yapan Paris'in ana geçim kaynağı babasından kalan milyon dolarlık miras. Birkaç yıl önce de zaten durumu kısaca tek cümleyle ifade etmişti.

Aslında ilk bakışta haksız da değil Paris. Çünkü ortada öyle böyle bir miras yoktu.

Dile kolay...

25 Haziran 2009'da daha 50 yaşında öldüğünde geride 700 milyon dolarlık bir miras bıraktı Michael Jackson.

Böyle bakıldığında 28 yaşındaki Paris, 24 yaşındaki Bigi ve 29 yaşındaki Prince Jacson'ın gerçekten de hiç çalışmadan rahatça yaşadığı düşünülebilir.

Ama durum hiç öyle değil.

MİRAS DAVASI İÇİNDEN ÇIKILMAZ BİR HALE GELİYOR

Paris ve kardeşlerine kalan bu mirasın iki yöneticisi var. Onlar da yıllardan bu yana bu büyük mirası değerlendirirken diğer yandan da üç kardeşe yıllık 8 milyon dolar dağıtıyor.

Haberin Devamı

Ama Paris Jackson, bu durumdan memnun değil.

Miras yöneticilerinin, iyi bir performans sergilemediğini, tam tersine kendi kasalarını doldurarak çıkar elde ettiklerini ileri sürerek bir dava açtı.

Söz konusu dava ise giderek kızışıyor ve içinden çıkılmaz hale geliyor.

JACKSON AİLESİ: "MİLYONLAR KAYBEDECEĞİZ" ENDİŞESİNDE

Üstelik bu durum bir yandan Paris Jackson'ı ruhsal olarak yıpratırken diğer yandan da aileyi "milyonlar kaybedeceğiz" endişesine yöneltiyor.

Tam da Michael Jackson'ın, hayatını konu alan belgeselin hazırlıkları nedeniyle yeniden gündeme geldiği şu günlerde Paris Jackson'ın mahkemelik olduğu miras yöneticileri bir karşı hamle başlattı.

Bu hukuki mücadeleye tanık olan bir kaynak "Mirası yönetenler de avukatlar da Paris'e büyük sempati duyuyor. Çünkü o Michael Jackson'ın kızı" diye konuştu.

Yine de bu kaynağa bakılırsa Paris Jackson'ın bu iddiaları ve hamleleri büyük bir kargaşaya neden oluyor.

Haberin Devamı

Jackson ailesi Paris'in tam da babasını anlatan filmin gündemde olduğu sırada yaptığı çıkışların, milyonlarca dolarlık kayba neden olmasından korkuyor.

YANLIŞ ADIM ATMAKLA ELEŞTİRİLDİ

Bu kaynağın değerlendirmesine göre Paris, tam da belgesel aracılığıyla babasının yeni nesillere tanıtıldığı bir dönemde konuyu mirasa çekerek yanlış bir adım atıyor.

Aynı kaynak "Bu zamanda daha saygılı ve disiplin içinde bir yaklaşım gerek. Paris bunun bir oyun olmadığını artık anlamalı" diye konuştu.

Paris Jackson'ın mücadelesini değerlendiren bu kaynak, genç kız açısından biraz da tehditkar konuştu: "Ayrıca Paris'i akıl verenlerin anlaması gereken bir gerçek var. Burada hukuki olarak alt edilen taraf Paris olur. Çünkü çok genç ve deneyimsiz."

Haberin Devamı

'BİRAZ SAKİN OLURSA BÜYÜK KAZANÇ ELDE EDER': Bu kaynağın değindiği başka bir unsur daha vardı... Michael Jackson'ı konu alan Michael adlı filmin zarar görmemesinin Paris ve kardeşleri için de karlı olacağını düşünüyor. Bu konuyu da şöyle ifade etti: "Eğer bu film gerçekten umulan başarıya ulaşırsa, Michael Jackson'ın çocukları da bu işten büyük bir maddi kazanç elde eder."





'BU İŞLERİ BİLMEYENLER ASIL KENDİLERİ': Paris, babası Michael Jackson'dan kalan mirası yönetmekle görevli olan ve kendi kasalarını doldurdukları suçlamasıyla dava açtığı John Branca ile John McClain'in bu eleştirilerine yanıt verdi. Asıl film işlerinin nasıl yürüdüğünü bilmeyen kişilerin, bu iki miras yöneticisi olduğunu savundu.