İhanetleri ikisinin de evliliğine mal olmuştu… Düğün hayali kurarken uzaklara kaçmaya mecbur kaldılar

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İkisi de evliyken yaşamaya başladıkları yasak aşk duyulunca kendi hayranları bile onlara sırt çevirdi. Ama artık bu aşkı saklayamadıkları için en sonunda dünyanın karşısına el ele çıkmaya karar verdiler.

Oca 2025’te ortaya çıkan bu ilk fotoğraflardan beri de her şeye ve herkese rağmen yaşadıkları aşkı savunmak için tüm zorluklara birlikte göğüs germeye çalıştılar.

İki eski oyuncu arkadaş Hugh Jackman ve Sutton Foster, birlikte başrol oynadıkları tiyatro oyununun provaları sırasında birbirlerine aşık oldular. Bu sırada ikisi de başkalarıyla evliydi.

Daha sonra Eylül 2023’te önce Hugh Jackman 27 yıllık karısı Deborra Lee Furness’tan sonra da Sutton Foster 10 yıldır evli olduğu yapımcı eşi Ted Griffin’den ayrıldı.

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Bir yıl gizlice aşk yaşadıktan sonra da artık Hollywood’un adlarından en çok söz edilen çifti olarak herkesin karşısına çıktılar. Her zaman iyi bir aile babası olarak bilinen Hugh Jackman’ın karısına ihaneti ve yasak aşkı ona çok olumsuz eleştiriler olarak geri döndü.

Broadway’in en başarıl isimlerinden biri olan ve saygın bir kariyere sahip Sutton Foster da yuva yıkan kadın damgası yedi. Üstelik ayrılmış olsalar da kocası Ted Griffin aldatılmanın öfkesiyle Sutton Foster’dan boşanmamak için ayak diremeye başladı.

Yaşadıkları büyük aşka tutunan ve hayatlarının geri kalanını birlikte geçirmek istedikleri söylenen Hugh Jackman ve Sutton Foster çiftinin bu yaz düğün yapmak istediği iddia ediliyordu.

Hatta Hguh Jackman’ın bu düğünün gelecek tepkilere rağmen eski karısı ve kendisinin memleketi olan Avustralya’da yapılmasını istediği konuşuluyordu.

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Ancak yasak aşkın kahramanlarının önüne birden fazla engel çıktı. Hem Sutton Foster daha resmen boşanamadı hem de Hugh Jeckman’ın Deborra Lee Furness’tan olan iki yetişkin çocuğu Oscar ve Ava babalarına sırt çevirdi.

Hugh Jackman’ın düğününde mutlaka çocuklarını da görmek istediği ancak annelerinin tarafını tutan Oscar ve Ava’nın bunu şiddetle reddettiği biliniyor…

Düğün planları bir hayalden öteye geçemeyen ünlü çift halkın arasına karıştıklarında ya da kırmızı halılara el ele çıktıklarında sürekli kötü sözler duymaktan da bıktıkları için bu yaz tatilini “kaçarak” geçiriyorlar.

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Ünlü aşıkların yaşadıkları ve hep göz hapsinde oldukları New York’tan uzaklaşıp Kuzey Carolina'ya gittikleri ve orada şehirden uzaklaşıp “sessiz bir yaz tatili” yaptıkları ortaya çıktı.

57 yaşındaki Jackman ve 51 yaşındaki Sutton Foster’ın dedikodulardan uzaklaşmak istedikleri ve peşlerine sürekli paparazzilerin takılmadığı küçük bir yerde gözlerden uzakta aşk tazeledikleri ve böylece yapamadıkları düğünün üzüntüsünü üzerlerinden atmaya çalıştıkları söyleniyor.

Hugh Jackman’ın yaşadıkları tüm zorluklara rağmen Sutton Foster’ın “doğru kişi” olduğuna inandığı, onun ruhuna ve yeteneğine hayran olduğunu arkadaşlarına söylediği iddia ediliyor.

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Bu gizli yaz tatilinde Hugh Jackman’ın yazdığı, senaryolar okuduğu ve sevgilisi Sutton Foster ile rahatça vakit geçirdiği konuşuluyor.

Çifti tanıyan kaynaklar Sutton Foster'ın Kuzey Carolina'da "bir arkadaş grubu olduğunu" ve "bu yüzden eğlenceli bir sosyal hayatları olduğunu" ekliyor. Oyuncunun, ayrı yaşadığı eşi Ted Griffin ile paylaştığı 9 yaşındaki kızı Emily'nin de çiftle "zaman geçirdiğini" belirtiyor.