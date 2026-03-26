İhanetin utancıyla yüklü omuzları çöktü gitti… Yüzü gülüyor ama içindeki acıdan saçları bile beyazladı!

Yıldız isim de hayranlarını kırmadı hepsiyle topluca ya da tek tek selfie’ler çektirdi. Bu tatlı anda yaşanan ayaküstü sohbetlerde de hep yüzü gülüyor, hayranlarından sohbetini esirgemiyordu.

O anları görüntülemek için hazır bulunan paparazzilerin çektikleri fotoğraflarda, özellikle yakın çekim olanlarda görünen bir detay ise oldukça dikkat çekiciydi.

Her zaman fit görüntüsü, sağlıklı yaşantısı ve kömür karası saçlarıyla bilinen Hugh Jackman’ın saçlarına aklar düşmüş, kısa bir süre içinde sanki görüntüsü değişmişti.

Kısacık kestiği favorileri ise neredeyse tamamen beyazlamıştı… Yıldız oyuncunun özel hayatında son birkaç yıldır olan bitenler onu bir anda çok fazla yıpratmış, maddi manevi zorlanır hale gelen Hugh Jackman’ın hali en sonunda görüntüsüne de yansımıştı…

2023’te 27 yıllık evliliğini bitiren Hugh Jackman uzun süren ihanet söylentilerinin ardından tiyatro sahnesindeki rol arkadaşı ve eski aile dostu Sutton Foster’la el ele ortaya çıkmış, ikilinin yasak bir aşk yaşadığı anlaşılmıştı.

2 yıl boyunca başrolünü oynadıkları bir müzikalde birlikte sahne alan ikili, ikisi de evli olmalarına rağmen aralarında gelişen duygulara engel olamadılar ve bu yasak aşk en sonunda ikisinin de yuvasını yıkmış oldu…

Önce Hugh Jackman 27 yıllık karısı Deborra Lee Furness’tan ayrıldı sonra da Sutton Foster yapımcı eşi Ted Griffin’le olan 10 yıllık evliliğini sona erdirdi. İki aşık bu ilişkinin zaten evlilikleri çoktan bitmişken başladığını iddia edip durdular.

Ancak ayrılıktan 2 yıl sonra mahkemeye giderek boşanma davası açan eski eş Deborra Lee Furness, uğradığı sadakatsizliğin intikamını almak istercesine mahkeme çıkışı basına konuşarak “Kalbim benim gibi ihanete uğrayıp yıkılan herkesin yanında” diyerek Hugh Jackman ve sevgilisinin yalan söylediğini kanıtladı.

Artık her şey ortaya çıktığı için daha rahat davranan, birlikte tatillere çıkıp kırmızı halılarda el ele poz vermeye başlayan Hugh Jackman ve Sutton Foster’ın bir an önce evlenmek istediği konuşuluyordu.

Sevdiği kadına onun hoşuna gidecek görkemli bir düğün yapmak isteyen Hugh Jackman bu konuda acele etmek istedikçe önüne engeller çıkamaya devam etti. Bir yandan karısına ihanet ettiği için sert eleştirilere uğrayan bir yandan da yaptıklarının vicdani yükünü taşımakta zorlanan yıldız isim aşkına resmen kavuşamadığı için de bu aralar çok dertli…

Sutton Foster her ne kadar kocasından ayrılmış olsa da aslında resmen boşanabilmiş değil. Hatta aldatılan ve terk edilen eski eşinin de tıpkı Deborra Lee Furness gibi yasak aşkın kahramanlarına “dert çektirmek” istediği bu yüzden de boşanma konusunda ayak sürüdüğü iddia ediliyor.

Hugh Jackman’ın evlilik hayallerin önünde bir büyük engel daha var: Ünlü oyuncu Deborra Lee Furness’la evlat edindikleri ve ikisi de artık birer yetişkin olan çocukları Oscar ve Ava’yı da mutlaka düğününde yanında görmek istiyor.

Ancak iddialara göre aldatılan annelerinin yanında saf tutan çocukları babaları Hugh Jackman’a hâlâ çok kızgınlar ve düğüne katılmak gibi bir niyetleri de yok. Zorda kalan Hugh Jackman bu yüzden bir türlü düğün planlarını ilerletemiyor ve bu durum ilişkisine de olumsuz yansımaya devam ediyor…