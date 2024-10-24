İhanetin üstünü birlikte kapattılar... Yeni yaşını sıcacık yuvasında çocuklarıyla kutladı

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Görüntülerin inkar edilecek, saklanacak ya da başka türlü yorumlanacak hiçbir yanı yoktu. Ünlü oyuncu düpedüz ve kelimenin tam anlamıyla karısını aldatmıştı.

O dönemde herkes oyuncunun evliliğinin biteceğini düşündü. Ama işin aslı hiç öyle olmadı. Çift, evlenirken verdikleri "iyi günde, kötü günde" sözünü tuttu ve ihanet olayı da bu şekilde atlatıldı.

Daha doğrusu kendi aralarında ne yaşadıkları bilinmez ama evlilik sürdü. Zaten aldatma görüntülerinin yayılmasından çok kısa bir süre sonra birlikte kamera karşısına geçip ortak bir açıklama yapmışlardı.

İşte o ünlü oyuncu geçtiğimiz günlerde de yuvasının sıcaklığında, yanında iki kızıyla yeni yaşına girdi. Görünüşe göre dört yıl önceki ihanet krizi de çoktan tarihe karışmıştı.

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KARISINA İHANETİ SKANDAL YARATMIŞTI

Yaşadığı kaçamak yüzünden yuvası sarsılan bu ünlü oyuncu Dominic West.

2010 yılında Catherine Fitzgerald ile evlenen West, 2020 yılında genç meslektaşı Lily James ile Roma'da samimi bir şekilde görüntülemişti.

Belli ki A Purpose of Love adlı dizide birlikte oynamaya hazırlanan ikilinin samimiyeti biraz aşırıya kaçmıştı.

West ile James'in Roma'da çekilen samimi görüntülerinin o sırada çok sakin olan magazin gündemine düşmesi skandal olarak yorumlandı. Tabii ki bütün gözler de West ime karısı Catherine Fitzgerald'a çevrildi.

Bu tür durumlarda her zaman olduğu gibi çiftin ayrılacağı ileri sürüldü. Ama olaylar beklendiği gibi gelişmedi.

Ortak bir açıklama yayınlayan West ile Fitzgerald, "evli kalacaklarını ve birbirlerine her zamankinden daha fazla kenetlendiklerini" belirtti. Kendi içlerinde ne yaşadıkları bilinmez ama Dominic ile Catherine, ihanet skandalının üzerini bu şekilde örtmeye çalıştı.

Ünlü oyuncunun kaçamağı o dönemde skandal yaratmıştı.

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YENİ YAŞINI KIZLARIYLA KUTLADI

Görünüşe göre de bu konuyu gerçekten hallettiler. Çünkü Dominic West, geçtiğimiz günlerde bu evlilikten dünyaya gelen iki kızı, 26 yaşındaki Martha ve 18 yaşındaki Dora ile birlikte 55'inci yaşını kutladı.

Baba ile kızlarının bu mutlu anları da sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

Bu arada Dominic West ile Catherine Fitzgerald'ın 16 yaşında Senan ve 13 yaşında Francis adında iki çocuğu daha olduğunu da not düşelim.





KOCASINA YASAK KOYMUŞ

Dominic West'in karısını meslektaşı Lily James ile aldattığının ortaya çıkmasından sonra çift boşanmadı.

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Fakat karısı Catherine Fitzgerald, aralarında yaptıkları barış anlaşmasının gereği olarak kocası Dominic'in Lily James ile konuşup görüşmesini yasakladığını da belirtti.

The Crown dizisinde Prens Charles karakterine hayat veren Dominic West The Sunday Times'e verdiği bir röportajda "Karımın adına konuşmak konusunda tereddütlerim var. Çünkü bu olup bitenler korkunçtu, özellikle de karım için" diye konuştu.

Fakat oyuncu yine de karısıyla birlikte bütün bu olup bitenler hakkında aralarında konuşup şakalaşmayı başardıklarını da sözlerine ekledi.

"Bazen bu konuda şaka yapıyoruz. Bu saçma bir durumdu... Benim için, karım için ve çocuklarım için çok ama çok stresli bir dönemdi" dedi.

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'KADINLAR 40 VE 50'Lİ YAŞLARDAKİ ADAMLARA ANLAYIŞLI DAVRANMALI'

Bu ihanetin ardından kısa bir süre sonra Dominic West'in kadın ve erkek ilişkilerine dair daha önce söylediği bazı sözler yeniden gündeme gelmişti.

2016'da yapılan bu röportajda ünlü oyuncu "kadınların ilişkiler konusunda biraz daha anlayışlı olması gerektiğini" ileri sürdü.

Dominic West, o dönemde rol aldığı ve evlilik dışı ilişki yaşayan bir adamı canlandırdığı The Affair adlı yapımın tanıtımı için verdiği röportajda ilginç görüşler ortaya koydu.

West bu röportajda "kadınların ilişkiler konusunda anlayışlı olması gerektiğini" belirtti. Oyuncu aynı röportajda "tek eşliliğin çok gerekli ve doğal olmadığını da" söyledi.

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Dominic West röportajda "Herkes 40 ve 50'li yaşlardaki erkeklerin bazı davranışlarına karşı anlayışlı olmalı" diye konuştu.

'12 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUN ZEKASINA SAHİP'

Oyuncunun yıllar önce verdiği röportajda söylediği bu sözler sosyal medya plaftormlarında büyük tartışmalara neden oldu. Birçok kişi West'i bu fikirlerinden dolayı "12 yaşındaki çocuğun zekasına sahip güvensiz bir adam" diye nitelendirdi.

Bir başka kullanıcı da erkeklerin bu tip fikir ve davranışlarına karşı kadınların ayaklanması gerektiğini savundu.

Bazı kişiler de West'in eşi Catherine FitzgGrald her ne kadar olayın hemen ardından sıcağı sıcağına kameralar karşısında "ayrılmıyoruz" mesajı verse de ileride onun eşine "bir sürpriz" hazırlayacağını ileri sürdü.