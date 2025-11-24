İhanetin karanlık gölgesi peşini bırakmıyor: Canı yandıkça odalara kapandı: Lütfen o kadını hayatımızdan çıkar!

Haberin Devamı

Özetle Galler ailesinde her şey yolunda gibi görünüyor. Son dönemde kamuoyu karşısındaki tavırlarına bakılırsa Kate ile William özellikle de bu hastalık sürecinde birbirleriyle daha fazla yakınlaşmış gibi.

Ama elbette onların bu noktaya gelmesi çok da kolay olmadı. Evlilikleri öyle pürüzsüz bir şekilde bugünlere gelmedi. Özellikle de 2019 yılından itibaren zaman zaman alevlenen ihanet söylentileri yüzünden zorlu dönemler geçirdiler.

İşe şimdi o dönemle ilgili bazı iddialar yine ortada dolaşmaya başladı.

DÜNYASI BAŞINA YIKILDI

Meraklıları zaten bilir...

Burada söz konusu olan Prens William'ın aile dostlara Marki David Cholmondeley'in karısı olan Rose Hanbury ile evlilik dışı ilişki yaşadığı iddiası. Hiçbir zaman doğrulanmayan ama açık bir dille yalanlanmayan bu "ihanet" ile ilgili yeni söylentiler ortada dolanmaya başladı.

Buna göre 2019 yılında William ile Rose Hanbury'nin yasak ilişki yaşadığı söylentilerinin duyulduğu dönemde Kate'in dünyası başına yıkıldı. O dönemde Kate ile William'ın evliliği de ciddi bir sarsıntı geçirdi.

Hatta ileri sürülenlere göre çift, bir evlilik terapistine bile gitti.

Yine ileri sürülenlere göre Kate, kocası William'dan Rose Hanbury'nin kademeli bir şekilde kendi çevrelerinden çıkarılmasını istedi. Söylentiler çıkana kadar çok yakın görüşen Kate ile Rose da sonrasında hiç yan yana görünmediler.

KRAL CHARLES'IN YAKIN ÇALIŞMA ARKADAŞI

Ama diğer yandan Rose'un kocası Marki Cholmondeley, Kral Charles'ın çok yakın çalışma arkadaşı. Hatta Charles tahta çıktıktan sonra ona yeni ve kendisine daha yakın bir görev bile verdi. Yine de görünüşe göre Kate ile William artık Rose ile görüşmeyi kesti.

Aslına bakılırsa bu ihanet iddiası yılın belli dönemlerinde tekrar tekrar gündeme getiriliyor. Bir söylentiye göre bunu çıkaran da Meghan Markle ile Prens Harry'nin "ekibi..."

William konumu gereği bu ilişki hakkında hiç konuşmasa da Rose, avukatı aracılığıyla yaptığı açıklamada söylentiyi yalanladı.

NE OLURSA OLSUN BOŞANMA SÖZ KONUSU DEĞİL

Ama öyle ya da böyle William ile Kate'in evliliğinin üzerine ihanet iddialarının karanlık gölgesi düştü.

Yine de yakınlarına ve kendi tavırlarına bakılırsa KAte iye William, Prenses'in hastalığı sırasında birbirleriyle yakınlaştı.

Hatta William, evliliği hakkında yaptığı nadir açıklamalardan birinde "boşanma gibi "bir seçenekleri olmadığını söyledi. Hayat ne getirirse getirsin birlikte mücadele edip evliliklerini sürdüreceklerini söyledi.

İLK KEZ AİLESİYLE İLGİLİ BU KADAR SAMİMİ KONUŞTU

Oyuncu Eugene Levy'nin The Reluctant Traveler adlı programına konuk olan William, belki de ilk kez ailesiyle ilgili bu kadar samimi sözler sarf etti.

William, 43 yaşındaki karısı Kate Middleton ile çocukları, 12 yaşındaki George, 10 yaşındaki Charlotte ve 7 yaşındaki Louis'nin hayatındaki en büyük öncelik olduğunu söyledi.

Sözün burasında kendi anne ve babasının yaptığı hataları yapmama konusunda da kararlı olduğunu vurguladı.

Annesi Prenses Diana ile babası Charles boşandığında William henüz 8 yaşındaydı... Onların boşanması da bütün dünyasını kelimenin tam anlamıyla alt üst etti.

DAHA KÜÇÜCÜKKEN YEMİN ETTİ

Artık üç çocuk babası bir yetişkin olan Prens William "Küçükken yaşadığınız gerilimin ve dramların sizi, yaşınız büyüdüğünde nasıl etkilediğini biliyorum" dedi.

Çocukken tanık oldukları yüzünden kendisi de 14 yıllık karısı Kate Middleton ile evliliğinde aynı hataları tekrarlamamaya yeminli olduğunu saklamadı. Hayat onlara ne getirirse getirsin karısı Kate'in yanında olmaya kararlı William.

Galler Prensi'ne yakın bir kaynak da bu konuda "William daha baba bile olmadığı dönemde, çok küçük yaşlarında kendi çocuklarını böyle bir travmadan korumaya yemin etti" diye konuştu.

Prenses Diana ile o dönemde veliaht prens olan Charles'ın evliliği olaylı bir şekilde sona erdi. Diana, 1995 yılında Martin Bashir'e verdiği röportajda, Charles'ın şu anda evli olduğu o dönemdeki yasak aşkı Camilla'yı işaret ederek "Bu evlilikte üç kişiydik. Yani biraz kalabalıktı" demişti.





KATE'İN ANNE VE BABASININ EVLİLİĞİNİ ÖRNEK ALDI

Bu arada her ne kadar kendi anne ve babası onlar çok küçükken boşanmış olsa da William, karısı Kate'in 45 yıllık bir evlilik sürdüren annesi Carole ve babası Michael'ın yanında gerçek aile sıcaklığını hissetti.

Bu yüzden de daha evlenmeden önce tatilleri ya da önemli günleri Middleton ailesiyle birlikte geçirdi. Yakınlarının anlattığına göre William, Kate Middleton'ın anne ve babasının evliliğini "fonksiyonel ve mutlu evliliğin harika bir örneği" olarak görüyor.

BÖYLECE İHANET İDDİALARINA DA SON NOKTAYI KOYDU: Prens William'ın adı son birkaç yıldır aile dostunun karısı Rose Hanbury ile ihanet iddialarıyla gündeme geliyordu. İngiliz kraliyet ailesinin yakın dostu olan David Cholmondoley'in karısı olan Rose ile William hakkındaki bu söylentiler kelimenin tam anlamıyla ısıtılıp ısıtılıp zaman zaman konuşuluyor. Ama William, ailesine dair sözleriyle bütün bu söylentileri de ilk elden yalanlamış oldu.