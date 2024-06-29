İhaneti sineye çekti, karşılığını aldı... Oğlum okulunu bitirdi

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Tam ortalık durulmuştu ki bu kez bambaşka ve yine tatsız bir iddia gündeme bomba gibi düştü... Kocası onu aldatıyordu.

Hatta bu konuda öylesine umursamazdı ki yasak aşk yaşadığı ileri sürülen kadınla birlikte çekilen fotoğraflar da basında kelimenin tam anlamıyla "çarşaf çarşaf" yer aldı.

İşte bunun ardından herkes kocasından boşanıp boşanmayacağını merak etti. Aslında birçok kişi onun evliliği bitirmesi gerektiğine inanıyordu. Fakat onun durumunda bu, o kadar da kolay değildi.

Çünkü aslında onu bekleyen parlak ve ayrıcalıklı bir gelecek vardı. Bir de tabii eğer boşanırsa büyük olasılıkla kendisinden koparılacak dört tane çocuk...

İhanet iddialarını da büyük bir sükunetle karşıladı. Sonunda da beklenmedik bir gelişme oldu. Suskunluğunun mükafatını aldı.

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Onu bekleyen parlak gelecek öne çekildi. Şimdi bütün dünya onun kocasına ne kadar büyük bir ders verdiğini, sabır göstererek nasıl hayalini gerçekleştirdiğini konuşuyor.

BİR KRALİYET SKANDALININ BAŞROLÜNDEYDİ

Böyle öyküsünü uzun uzun anlattığımız bu kişi Danimarka'nın yeni kraliçesi Mary.. Ya da Prens Frederik ile evlenmeden önceki adıyla Mary Donaldson…

Avustralyalı olan ve sıradan bir aileden gelen Mary, Sidney Olimpiyatları'nda o dönemde veliaht prens olan Frederik ile tanıştı. Aralarında bir aşk doğdu. Çift evlendi ve aradan geçen yıllarda dört tane çocuk sahibi oldu.

Başlarda her şey de yolunda gidiyordu. Ama geçen yıl Frederik'in, karısı Mary'yi, İspanya'da yaşayan Meksikalı bir sosyetik ile aldattığı iddiaları gündeme bomba gibi düştü.

Hatta ikilinin bir gece gezmesinden dönerken çekilen fotoğrafları basında manşetlere çıktı. Frederik'in karısı Mary'yi aldattığı söylentileriyle tüm dünya çalkalandı. Üstelik o sırada Mary ile Frederik, resmi bir ziyaret için İspanya'da bulunuyordu.

Danimarka kraliyet ailesi bu iddialara doğrudan yanıt vermedi. Herkes Mary'nin boşanma ihtimalini konuştu. Ama böyle bir gelişme olmadı.

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Çok da kolay sonucu olacak bir durum değildi bu. Mary, kocasından boşanırsa dört çocuğu üzerindeki söz hakkını bile kaybedecekti. Çünkü sadece en büyükleri değil dört kardeş de kraliyetin geleceği olarak görülüyor.

OĞLUNUN EVLİLİĞİNİ KURTARDI... BÜYÜK SKANDALI ÖNLEDİ

Mary, kocasından boşanmadı ama kayınvalidesi eski kraliçe Margarethe beklenmedik bir adım attı. Geçen yılın son gününde çıkıp tahtı oğluna devredeceğini açıkladı.

Bu sayede de oğlunu ihanet eden koca konumundan kurtarmak için bir manevra yapmış oldu. Bunun yanı sıra oğlundan bile daha popüler olan gelini Mary'yi aile içinde tuttu. Daha da mühimi ailenin adının bir skandala karışmasını önlemiş oldu.

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Sonuç olarak Margarethe tahtını vaktinden önce oğluna bıraktı, böylece sıradan bir aileden gelen Mary de kraliçe oldu. Sabrı ve suskunluğunun karşılığını da almış oldu Mary.

EN BÜYÜK OĞULLARININ MEZUNİYET TÖRENİNE GİTTİLER

İşte Kraliçe Mary ile hala karısına ihanet ettiği iddialarını çürütmemiş olan kocası Frederik, dün kendileri için çok önemli bir olaya tanıklık etti. Çiftin en büyük çocuğu; Veliaht Prens Christian, okuduğu liseden mezun oldu.

Tabii ki aile tam kadro oradaydı. Mary ve Frederik, sık sık diploma töreni sırasında oğullarının bu önemli anlarını cep telefonu kameralarıyla ölümsüzleştirdi. Çiftin diğer üç çocuğu da ağabeylerinin mezuniyet töreninde onu yalnız bırakmadı.

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Dünyanın en şık giyinen kadınlarından biri olarak bilinen Mary, bu önemli gün için mavi üzerine ince beyaz çizgili bir pantolon ceket takım giydi.

Açık renk ayakkabılar ve aynı renk çanta ile de görünümünü tamamladı Kraliçe Mary. Saçını günlük kullanımda olduğu gibi arkasında toplayan Mary, güneş gözlüklerini de gözünden çıkarmadı.

Her ne kadar dışarıdan bakıldığında kocasıyla işler yoluna girmiş görünse de Mary, tören boyunca kendisine gülüp şakalaşan kocasına aynı sıcaklıkla yanıt vermedi.

Onların bu durumu da birçok kişinin kafasında ihanetle ilgili olarak oluşan soru işaretlerini tazeledi.

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Dışarıdan bakıldığında her şey yolunda gibi görünüyor. Ama törende bile Mary, kendisiyle şakalaşan kocasına beklendiği kadar sıcak karşılık vermedi.





Çiftin en büyük oğlu Christian aynı zamanda babasından sonra tahtın ilk sıradaki varisi.





ARDI ARDINA SÖYLENTİLER YAYILDI

Danimarka sarayından geçen yıl da dudak uçuklatan bir söylenti yayılmıştı. Buna göre şu anda kral olan Frederik'in kardeşi Joachim, aslında yengesi Mary'ye aşıktı. Hatta bir keresinde onu öpmeye bile kalkışmıştı.

Bu iddialar gündeme bomba gibi düştü düşmesine... Hatta Joachim'in karısı Marie'nin adının benzerliğini bir yana bırakın fiziksel görüntüsünün de eltisi Mary'ye benzemesi bile bu söylentiler sırasında bir kez daha masaya yatırıldı.

Söylentiler tam dinmeden o sırada kraliçe olan Margarethe, Joachim'in, onun eski ve yeni eşlerinden dünyaya gelen çocuklarının unvanlarını ellerinden aldığını açıkladı. Bu durum küçük oğlunu ve karısını memnun etmese de olup biteni kabullendiler.

Şimdi önemli günlerde Danimarka'ya dönseler de genel olarak ABD ve Marie'nin memleketi olan Fransa'da hayatlarını sürdürüyorlar.

ESKİDEN BERİ HALK ONU, KOCASINDAN DAHA ÇOK SEVİYOR

Sonuç olarak Danimarka kraliyet ailesini büyük ve belki de tarihe geçecek bir skandaldan iki kadın kurtardı. Kraliçe Margarethe "parti prensi" olarak tanınan oğlunu tahta geçirip sorumluluk sahibi olmasını sağladı.

Mary de bir anda ailesini yıkmadan emin adımlarla yoluna devam etti. Belki de bütün bu ihanet iddiaları ortaya atılmasa daha uzak bir gelecekte yaşanacak gelişmeler öne çekildi. Frederik kral, Mary da kraliçe oldu..

Bu arada Mary'nin daha prenses olduğu dönemde bile halk arasında kocası Frederik'ten çok daha popüler olduğunu ve sevildiğini de not düşelim.

Danimarka Kralı Frederik ile Kraliçe Mary'nin dört tane çocuğu bulunuyor.