İhaneti ortaya çıkınca terk edilmişti... Eski aşkına hiç rahat vermiyor: Gel birleşelim, kızımız babasız kalmasın!

Gösteri dünyasının iki sıra dışı ismi aşkı birbirlerinde bulmuş, tüm detaylarını sosyal medyadan paylaştıkları nişanlarıyla da adlarından çok söz ettirmişlerdi. Evlenmek için söz verip nişanlanırken birbirlerinin kanını içtiklerini açıklayan tutkulu çift 2024’ün sonunda ayrıldı.

Bu ayrılık gerçekleştiğinde ünlü oyuncu Megan Fox karnı burnunda hamileydi ve doğuma hazırlanıyordu. Megan Fox’un 5 yıldır birlikte olduğu şarkıcı Machine Gun Kelly’den ayrılma sebebi ise onun telefonunda yakaladığı mesajlardı.

MGK olarak bilinen Machine Gun Kelly’nin Megan Fox’a ihanet ettiği, telefonunda başka kadınlara attığı uygunsuz mesajlar olduğu iddiaları basına yansıdı.

Meghan Fox Saga Blade adını verdiği kızını büyüttü ve şimdi bir yaşında olan kızına da kendi tek başına baktı.

Kızları doğduktan sonra ayrılmış olsalar da görüşmeye devam eden eski aşıklar sık sık bir araya gelmeye başlayınca ilişkilerini sürdürmeye karar verdikleri de düşünüldü.

Ancak Megan Fox yakın zaman önce ilk olarak Instagtam hesabından çarpıcı pozlar paylaştı sonra da kızının babası olan ünlü şarkıcı MGK’yı tüm sosyal medya hesaplarından engelledi.

Zaten uzun süredir bu ayrılığı kaldıramadığı söylenen Machine Gun Kelly ise bir türlü güzel yıldızın peşini bırakmadı. Eski aşıklardan gelen son haberlere göre Machine Gun Kelly Megan Fox’u kendisine geri dönmesi için sıkıştırmaya devam ediyor.

Söylenenlere göre MGK sürekli olarak Megan Fox’a ona geri dönmesi için yalvarıyor ve artık bu baskıyı 1 yaşındaki küçük kızları Saga üzerinden yapıyor.

Megan Fox’a sürekli olarak kızlarını birlikte büyütmeleri gerektiği yönünde baskı yapan ünlü şarkıcı onu anne yüreğinden vurmaya ve duygusal şantaj yapmaya başlamış durumda ve Megan Fox artık eski aşkından bıkmış hatta ondan nefret edecek duruma gelmiş.

Megan Fox’un defalarca aldatıldığını ve kalbinin çok kırık olduğunu söyleyen yakın çevresi ünlü oyuncunun eski aşkını affetmeye hiç niyeti olmadığını ve zaten Machine Gun Kelly’nin kızlarına da kötü örnek olacak bir baba olduğunu düşündüğünü söylüyorlar.

Machine Gun Kelly’nin ise tüm bunlara aldırış etmediği ve Megan Fox’u elde edebilmek için onu sinirlendiren her şeyi yapmaya devam ettiği iddia ediliyor.

Eski eşi Brian Austin Green'den 13 yaşındaki Noah, 12 yaşındaki Bodhi ve 9 yaşındaki Journey adında üç oğlu olan Fox’un "sadece kızı için bir aile ortamı yaratmak amacıyla onunla vakit geçirmek istiyor, tek sebep bu" dedikleri Machine Gun Kelly’ye dönmesi artık imkânsız gibi görünüyor…