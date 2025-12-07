İhaneti bile sineye çekti ama evliliğini kurtaramadı… Ünlü çift artık ayrı hayatlar yaşıyor

Haberin Devamı

Hayatlarını birleştirmelerinin ardından mutlu bir yuva kurdular, iki çocukları oldu ve birbirlerinin kariyerlerini de ellerinden geldiği kadar desteklediler.

13 YILLIK MUTLULUĞUN SONUNA GELDİLER

Ancak gelen son haberlere göre bir süredir sorunlar yaşadıkları dedikoduları bitmek bilmeyen Justin Timberlake ve Jessica Biel çiftinin evliliği büyük bir sarsıntısı geçiriyor.

Jessica Biel ve Justin Timberlake'in herkesi kıskandıran 13 yıllık evliliği bitti bitecek...

Jessica Biel ve Justin Timberlake'in 13’üncü geride bırakan evlilikleri zamanın yaralarını taşırken bir de ihanet itirafıyla temelinden sarsılmıştı.

Gelen söylentilere göre ünlü çift aynı çatı altında kalmaya devam etseler de artık apayrı hayatlar yaşamaya başladı.

HAYATLARI DA KARİYERLERİ DE BİRBİRİNDEN AYRILDI

İkilinin hayatlarıyla birlikte kariyerleri de giderek birbirinden ayrılıyor.

Jusitn Timberlake yıllardır müzik kariyerinde istediği çıkışı yakalayamıyor ve bu durum zaten sallantıda olan evliliğini iyice çıkmaza sokuyor

Justin Timberlake 2006'daki SexyBack şarkısının ardından gerçek anlamda bir hit şarkı çıkaramadı ve müzik kariyeri çok da iyi gitmiyor. Ünlü şarkıcının hem bunun etkisi hem de elinden kayıp giden evliliği yüzünden bir bunalım geçirdiği söyleniyor.

Jessica Biel ise kariyerine çocukları olduktan sonra biraz ara verse de Iron Ocean Productions adını verdiği bir prodüksiyon şirketi kurmuş ve The Sinner, Cruel Summer ve Candy gibi birçok hit TV dizisine ve popüler podcast The Lost Olympians'a imza atmasıyla gerçek bir Hollywood devi olma yoluna girmişti.

Jessica Biel kamera önünden arkasına geçerek kariyerin farklı bir yola soktu ve bundan da büyük başarı gösterdi...

KENDİSİ ALDI YÜRÜDÜ, KOCASI GERİDE KALDI

43 yaşındaki Biel’in 44 yaşındaki kocası Timberlake'in kendisine yardım etmek konusunda hiçbir şey yapmadığı konusunda arkadaşlarına şikayette bulunduğu iddia edildi.

Güzel yıldızın yakın çevresi "Jessica odaklanmaya devam ediyor, televizyon kariyerine yeniden odaklandı ve bu alanda genişleyip önemli bir yapımcı olma arzusunda. Bu konularda doğal bir yeteneği var. Ancak Justin, 20'li yaşlarının sonu ve 30'lu yaşlarında yakaladığı pop müzik başarısını yeniden yakalamaya çalışıyormuş gibi, sadece geriye bakıyor gibi görünüyor” diyorlar.

Onları tanıyanlar çiftin geldiği durum için "Jessica geleceğe bakıyor ve gelişmeye çalışıyor. Ne yazık ki Justin geçmişte takılıp kalmış durumda." diyor

ASLINDA BU İŞ ÇOKTAN BİTMİŞ AMA...

Ünlüler dünyasında herkes bu aşkın ve evliliğin çoktan bittiğini biliyormuş. Hatta hâlâ birlikteymiş gibi davranmaya çalışan çiftin ayrılığı için “Bu, şov dünyasının en kötü saklanan sırrı” deniyormuş…

İkilinin aşkını bitiren ve evliliği sarsan ise Justin Timberlake’in karısı Jessica Biel’i aldatırken yakalanması, durumu saklayamayınca kamuoyu önünde ondan af dilemesi olmuştu.

Çiftin evliliği 2019'da ortaya çıkan ihanetle sarsılmıştı... İkili bunun üzerine bir çocuk daha yaptı ancak evliliklerini kurtaramadı

HER ŞEY O İHANETLE BAŞLADI... İKİNCİ ÇOCUK DA EVLİLİĞİ KURTARAMADI

2019 yılında, bir filmde birlikte rol aldığı Alisha Wainwright ile el ele tutuşurken yakalanan ünlü şarkıcı karısından özür diledi. O sırada oğulları daha 4 yaşındaydı ve Jessica Biel bu ihanetin acısını sineye çekerek evliliğini devam ettirme kararı aldı.

Bu skandalın ardından çiftin bir oğulları daha oldu. Hatta ünlü karı kocanın bu ikinci çocuğu evliliklerini kurtarabilmek için yaptığı bile söylendi.

Tam sular duruldu derken Justin Timberlake bu kez de geçen yıl alkollü araç kullanırken yakalandı. Bu da çiftin düzeltmeye çalıştıkları ilişkisine bir darbe daha indirdi.