×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER SAĞLIK
HABERLERKelebek HaberleriMagazin Haberleri

İhanete uğrayıp aşka tövbe etmişti… İkinci bebeğini de kucağına aldı: Artık aldatan bir babayla uğraşmak zorunda değilim!

Güncelleme Tarihi:

#Lala Kent#Randall Emmett#Vanderpump Rules
İhanete uğrayıp aşka tövbe etmişti… İkinci bebeğini de kucağına aldı: Artık aldatan bir babayla uğraşmak zorunda değilim
Oluşturulma Tarihi: Eylül 05, 2024 13:14

Çok izlenen televizyon şovunun yıldızı anne olduktan sadece 7 ay sonra aldatıldığını öğrenmiş, küçük kızını da alıp kendine yeni bir hayat kurmuştu.

Haberin Devamı

Vanderpump Rules dizisinin yıldızı Lala Kent, bu acı günlerden sonra kızı ve kendisi için yeni baştan bir hayat kurmuş, uğradığı ihaneti de affedememişti.

İhanete uğrayıp aşka tövbe etmişti… İkinci bebeğini de kucağına aldı: Artık aldatan bir babayla uğraşmak zorunda değilim

34 yaşındaki Lala Kent ünlü film yapımcısı 50 yaşındaki Randall Emmett’le 2018 yılında Meksika'da doğum gününü kutlarken nişanlanmıştı.

Çiftin beklenen düğünleri koronavirüs pandemisi yüzünden sürekli ertelenip dururken kızları Ocean dünyaya geldi.

İhanete uğrayıp aşka tövbe etmişti… İkinci bebeğini de kucağına aldı: Artık aldatan bir babayla uğraşmak zorunda değilim
Lala Kent evlenmeyi ve ikinci çocuğunu doğurmayı planlarken nişanlısının ihanetine uğrayıp yoluna tek başına devam etmeye karar vermişti

Haberin Devamı

Lala Kent anne olmanın mutluluğunu yaşamaya başlayınca ona mutlaka bir kardeş istediğine ve ikinci çocuğu yapacağına da çoktan karar vermişti.

İhanete uğrayıp aşka tövbe etmişti… İkinci bebeğini de kucağına aldı: Artık aldatan bir babayla uğraşmak zorunda değilim

Ne yazık ki kızları daha bir yaşına bile gelmeden Randall Emmett’in kendisini aldattığını hem de bunu birden fazla kişiyle yaptığını öğrendi ve hemen nişanı atıp kızıyla kendine yeni bir hayat kurdu.

Aldatılan ve gelinliği bile hazırken kızıyla tek başına kalan Lala Kent aşka küstü ve kalbini yeni sevgililere kapattı.

İhanete uğrayıp aşka tövbe etmişti… İkinci bebeğini de kucağına aldı: Artık aldatan bir babayla uğraşmak zorunda değilim
Kızına bir kardeş isteyen ancak aşka ve erkeklere küsen Lala Kent sperm bağışıyla bir kez daha hamile kalmıştı

Ancak bu karar çocuk isteğinden vazgeçmesine yetmedi. Lala Kent bu kez ileride yine kalbini kırabilecek bir erkeği istemiyordu. Çocuğunun babası olarak bile…

Gözden KaçmasınYaz tatili değil aşk tatili Ünlü çift çifte kumrular gibiYaz tatili değil aşk tatili! Ünlü çift çifte kumrular gibiHaberi görüntüle

Ünlü oyuncu aşka küstü ama “Bir çocuk dünyaya getirmek için birine aşık olmama gerek yok” diyerek ikinci çocuğuna sahip olmak için bir sperm donörü kullanmaya karar verdi.

Haberin Devamı

İhanete uğrayıp aşka tövbe etmişti… İkinci bebeğini de kucağına aldı: Artık aldatan bir babayla uğraşmak zorunda değilim

Ve Lala Kent aylarca büyüyen karnını paylaştığı sosyal medya gönderinin ardından ikinci bebeğini doğurduğunu yine bir Instagram hikayesiyle hayranlarına duyurdu.

Kent doğumla ya da bebeğiyle ilgili herhangi bir fotoğraf paylaşmasa da hikaye kısmından “Dünyaya hoş geldin aşkım” yazılı bir açıklama paylaştı.

İhanete uğrayıp aşka tövbe etmişti… İkinci bebeğini de kucağına aldı: Artık aldatan bir babayla uğraşmak zorunda değilim
"Çocuk sahibi olmak için aşka ihtiyacım yok" diyen ünlü oyuncu Instagram hesabından doğum yaptığını ve kızına kavuştuğunu duyurdu

34 yaşındaki ünlü isim ilk kızı Ocean’ı Mart 2021'de kucağına almıştı. Nişanlısı tarafından aldatılıp aşka tövbe ettikten bir süre sonra da ikinci çocuğuna sperm bağışı yoluyla kavuşmaya karar verdiğini açıklamıştı.

Haberin Devamı

Lala Kent açıklamasında “Bir bebek istiyorum ama babasını istemiyorum. Başka bir kişinin bu işe karışmasını istemiyorum. Bunu tek başıma yapacağım” demişti.

İhanete uğrayıp aşka tövbe etmişti… İkinci bebeğini de kucağına aldı: Artık aldatan bir babayla uğraşmak zorunda değilim

Ünlü oyuncunun bu kararı vermesindeki en önemli faktörlerden birinin de 3 yaşındaki kızı için ona ihanet eden eski nişanlısı Randall Emmett’le görüşmek zorunda kalmasıydı.

Lala Kent ona bu kötülüğü yapan biriyle ortak ebeveynlik yapmanın zorluğundan da sık sık bahsediyordu.

Gözden KaçmasınAşkı yeniden bulup nişanlanmıştı… Aklı gizlice evlenip yıllar önce ayrıldığı eski eşinde...Aşkı yeniden bulup nişanlanmıştı… Aklı gizlice evlenip yıllar önce ayrıldığı eski eşinde...Haberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Lala Kent#Randall Emmett#Vanderpump Rules

BAKMADAN GEÇME!