İhanete uğrayıp aşka tövbe etmişti… İkinci bebeğini de kucağına aldı: Artık aldatan bir babayla uğraşmak zorunda değilim!

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“Vanderpump Rules dizisinin yıldızı Lala Kent, bu acı günlerden sonra kızı ve kendisi için yeni baştan bir hayat kurmuş, uğradığı ihaneti de affedememişti.

34 yaşındaki Lala Kent ünlü film yapımcısı 50 yaşındaki Randall Emmett’le 2018 yılında Meksika'da doğum gününü kutlarken nişanlanmıştı.

Çiftin beklenen düğünleri koronavirüs pandemisi yüzünden sürekli ertelenip dururken kızları Ocean dünyaya geldi.

Lala Kent evlenmeyi ve ikinci çocuğunu doğurmayı planlarken nişanlısının ihanetine uğrayıp yoluna tek başına devam etmeye karar vermişti

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Lala Kent anne olmanın mutluluğunu yaşamaya başlayınca ona mutlaka bir kardeş istediğine ve ikinci çocuğu yapacağına da çoktan karar vermişti.

Ne yazık ki kızları daha bir yaşına bile gelmeden Randall Emmett’in kendisini aldattığını hem de bunu birden fazla kişiyle yaptığını öğrendi ve hemen nişanı atıp kızıyla kendine yeni bir hayat kurdu.

Aldatılan ve gelinliği bile hazırken kızıyla tek başına kalan Lala Kent aşka küstü ve kalbini yeni sevgililere kapattı.

Kızına bir kardeş isteyen ancak aşka ve erkeklere küsen Lala Kent sperm bağışıyla bir kez daha hamile kalmıştı

Ancak bu karar çocuk isteğinden vazgeçmesine yetmedi. Lala Kent bu kez ileride yine kalbini kırabilecek bir erkeği istemiyordu. Çocuğunun babası olarak bile…

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Ünlü oyuncu aşka küstü ama “Bir çocuk dünyaya getirmek için birine aşık olmama gerek yok” diyerek ikinci çocuğuna sahip olmak için bir sperm donörü kullanmaya karar verdi.

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Ve Lala Kent aylarca büyüyen karnını paylaştığı sosyal medya gönderinin ardından ikinci bebeğini doğurduğunu yine bir Instagram hikayesiyle hayranlarına duyurdu.

Kent doğumla ya da bebeğiyle ilgili herhangi bir fotoğraf paylaşmasa da hikaye kısmından “Dünyaya hoş geldin aşkım” yazılı bir açıklama paylaştı.

"Çocuk sahibi olmak için aşka ihtiyacım yok" diyen ünlü oyuncu Instagram hesabından doğum yaptığını ve kızına kavuştuğunu duyurdu

34 yaşındaki ünlü isim ilk kızı Ocean’ı Mart 2021'de kucağına almıştı. Nişanlısı tarafından aldatılıp aşka tövbe ettikten bir süre sonra da ikinci çocuğuna sperm bağışı yoluyla kavuşmaya karar verdiğini açıklamıştı.

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Lala Kent açıklamasında “Bir bebek istiyorum ama babasını istemiyorum. Başka bir kişinin bu işe karışmasını istemiyorum. Bunu tek başıma yapacağım” demişti.

Ünlü oyuncunun bu kararı vermesindeki en önemli faktörlerden birinin de 3 yaşındaki kızı için ona ihanet eden eski nişanlısı Randall Emmett’le görüşmek zorunda kalmasıydı.

Lala Kent ona bu kötülüğü yapan biriyle ortak ebeveynlik yapmanın zorluğundan da sık sık bahsediyordu.