İhanet yuvasını yıkmıştı... Güzel oyuncu kaçamakta yakalandı... Sonra da soluğu gece kulübünde aldı

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Özel hayatını her zaman kapalı kapılar ardında yaşamayı tercih eden ünlü oyuncu, bu önemli dönüm noktasını da gözlerden sakladı.

Neredeyse olay unutulmuşken yaptığı bir açıklamayla kendisine ihanet eden kocasından boşandığını duyurdu. O artık iki çocuklu bekar bir anneydi.

Boşanmaya karar vermesi uzun ve zorlu olsa da ünlü oyuncu, görünüşe göre hayatında çoktan yeni bir sayfa açtı. Hatta kendisi gibi evlenip boşanmış bir meslektaşıyla çıktığı gece gezmesinde görüntülendi son olarak.

İHANET EDEN KOCASINDAN BOŞANDI

Bir zamanlar mutlulukla kurduğu yuvasını ihanete kurban veren bu ünlü oyuncu Natalie Portman'ın ta kendisi!

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Fransız dansçı ve koreograf Benjamin Millepied ile evliliğini bitiren 43 yaşındaki iki çocuk annesi Portman, yine de Paris ile bağlarını kesmedi.

İhanetin yükünü ve boşanmanın acısını üzerinden atan Natalie Portman önceki gece Fransız meslektaşı Gad Elmaleh ile birlikte gittiği akşam yemeğinden çıkarken görüntülendi.

Paris'teki Costes adlı restorana giden Portman ile Elmaleh, sabaha karşı 02:00 gibi çıkarken objektiflere yakalandı.

Gösterişli kırmızı mini bir elbise giyen Portman, patlayan flaşlardan korunmak için yüzünü elleriyle kapattı.

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Portman flaşlardan korunmak için yüzünü kapattı. Taksiye binmesine de Gad Elmaleh yardımcı oldu.





ONU GECE KULÜBÜNE BIRAKTI

Gad Elmaleh ise Portman'a yardımcı olmaya çalıştı. Güzel oyuncunun düşmemesi için otomobilin kapısını açtı ve Portman bininceye kadar ona destek oldu.

İkili restorandan aynı takside birlikte ayrıldı. Elmaleh, Portman'ı Champs Elysses'deki ünlü bir gece kulübüne bıraktı. Yola da aynı takside yalnız başına devam etti.

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İkilinin daha sonra buluşup buluşmadığı ise bilinmiyor.

AŞK YEMEĞİ Mİ İŞ YEMEĞİ Mİ? Natalie Portman ile Gad Elmaleh'in sürpriz buluşması da çeşitli söylentilere neden oldu. Gece yarısından sonra birlikte görüntülenen ikilinin yeni bir aşka mı başladığı yoksa bütün bunların bir iş görüşmesi mi olduğu konuşuluyor şimdi.

AŞKLARI FİLM SETİNDE BAŞLAMIŞTI

Natalie Portman, 2012 yılında, Siyah Kuğu (Black Swan) filminde birlikte çalıştığı dansçı ve koreograf Benjamin Millepied ile evlendi.

Darren Aronofsky'nin yönettiği filmde bir balerini canlandıran Portman, kamera arkasında Millepied'den destek alıyordu.

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Hatta o filmdeki performansıyla karnı burnunda bir şekilde en iyi kadın oyuncu Oscar'ını alırken de "Bana hayatımın en güzel rolünü verdi" diyerek gözyaşları içinde Millepied'e teşekkür etti.

İkili, set aşkına düştü. Bu arada Portman hamile kaldı ve Millepied ile nişanlandı. İlk bebekleri Aleph'in dünyaya gelmesinden kısa süre sonra da evlendiler. Birkaç yıl sonra da kızları Amalia dünyaya geldi.

Portman ile Millepied'in evliliği mutlu bir şekilde sürüyordu. Fakat Millepied, Portman'ı, 20'li yaşlarındaki çevre aktivisti olarak tanınan Camille Etienne ile aldattı.

Bu olayın üzerine çift hakkında ayrılık iddiaları ortada dolanmaya başladı. Sonunda da bu yılın ilk yarısında Portman ile kocası Millepied'in sessiz sedasız boşandığı ortaya çıktı.

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ONA MONAKO SARAYI'NIN DAMADI DİYORLARDI

Natalie Portman gibi oyuncu olan Gad Elmaleh de bir dönem özel hayatıyla çok konuşuluyordu.

53 yaşındaki Elmaleh, Anne Brochet ile birlikteliğinden şu anda 23 yaşında olan Noa adında bir erkek evlat sahibi oldu. Oyuncu daha sonra Marie Drucker ile birliktelik yaşadı.

Fas asıllı oyuncunun en çok konuşulan aşkı ise Charlotte Casiraghi ile yaşadığı oldu. Monako Prensesi Caroline'in genç yaşta ölen ikinci kocası Stefano Casiraghi ile evliliğinden dünyaya gelen Charlotte ile Elmaleh 2011 ile 2015 arasında birliktelik yaşadı.

Hatta bir ara nişanlandılar. Raphael adında bir erkek çocukları oldu. Fakat Charlotte ile Monako Sarayı'nın damadı olarak görülen Gad Elmaleh sonra yollarını ayırdı.