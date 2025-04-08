İhanet şüphesi içini yaktı, ardına bakmadan çıkıp gitti

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Dancing with the Stars adındaki sevilen yarışmada partner oldular ve aralarındaki kıvılcımlar büyük bir aşk ateşine dönüştü.

Sarmaş dolaş pozları ve birbirleri hakkında söyledikleri aşk sözlerine rağmen ilişkileri hep inişli çıkışlı oldu ve bir dargın bir barışık tutkulu aşıklar olarak anılmaya başladılar.





YOLLARI DANS YARIŞMASINDA KESİŞMİŞTİ

Ünlü model Brooks Nader ve yıldız dansçı Gleb Savchenko, 2024’ten beri devam eden ilişkilerinde bir kez daha ayrılık haberleriyle gündemdeler.

Ancak bu kez ayrılık haberinin ardında ciddi bir de ihanet iddiası var…

Ekim 2024'te ayrılan ancak birbirlerinden ayrı kalamayan çiftin bir kez daha yollarını ayırdıkları ortaya çıktı.

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“BENİ ALDATTI” DEDİ, KAPIYI ÇEKİP ÇIKIP GİTTİ

Bu kez Brooks Nader Gleb Savchenko’nun kendisini aldattığını ve ilişkiyi bitirenin de bu olduğunu iddia ediyor.

28 yaşındaki Nader, 41 yaşındaki profesyonel dansçının kendisini aldattığından şüphelenince geçtiğimiz hafta sonu ilişkiyi bitirme kararını alan taraf oldu.

Haber daha basına yansımadan iki aşık da TikTok’tan ayrılık paylaşımları yapmaya başlamıştı.





PEŞ PEŞE AYRILIK PAYLAŞIMLARI GELDİ

Nader'in paylaşımında “muhtemelen bir kucaklaşmaya ihtiyacı olduğunu” söyledikten sonra ailesinin onu ziyaret ettiği görülüyordu. Ailesi elinde çiçeklerle ona sarılmayla geldiğinde Nader bir video paylaştı ve altına "Sadece anne ve babama ihtiyacım vardı" yazdı.

Savchenko ise videosunda "Hayatımı izleyen ve hakkında dedikodu yapan herkese, pes etmeyin. İkinci sezon çıkmak üzere." dedikten sonra kameraya göz kırptı ve bir kovboy şapkası taktı.

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PROVALARDA ÖPÜŞÜRKEN YAKALANMIŞLARDI

Çift, 2024 yılında yarışma programında geçirdikleri süre boyunca ilişki söylentilerine yol açtı. Sahne arkasında öpüşürken ve TikTok'ta flört videoları yayınlarken görüldüler ve ayrıca birlikte dövme yaptırdılar.

Birbirlerine olan ilgileri konusunda sık sık yorum yapsalar da sevgili olduklarını asla doğrulamadılar ama reddetmediler de.

Savchenko, provalar sırasında Nader'le öpüşürken kameralara yakalandıktan sonra PEOPLE'a “Birbirimizle günde beş saat dans ettiğimizde, bu kadar yakın ve kişisel olduğumuzda bu tür bir kimya geliştiriyoruz. Bu doğal ve harika bir şey. Takılıyoruz ve sadece iyi vakit geçiriyoruz, hayatı yaşıyoruz." demişti.

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AYRILDILAR AMA BİRBİRLERİNDEN UZAK DURAMADILAR

Ünlü model de Savchenko bu sözleri ederken yanındaydı ve gülerek “Bu harika” demiş ve ona katılmıştı.

Bu sözlerin ardından ikili beklenmedik şekilde ayrıldı. Ancak kısa süre sonra yeniden birleştiler ve birlikte tatillere çıktılar.

Gleb Savchenko daha şubat ayında bir röportaj vermiş ve Brooks Nader için “O çok şaşırtıcı ve çok özel biri. Bunu hiç düşünemezdim ama bakın birlikteyiz” demişti.





“BİZİ KISMETİMİZ BİR ARAYA GETİRDİ”

“Tanışmamız biraz kısmet, biraz da şans eseri oldu ve ikimiz de yeni boşanmıştık, her şey çılgıncaydı. O harika bir insan, onu tanıdığım için şanslıyım” diyen ünlü dansçının Brooks Nader’ı kiminle ve ne şekilde aldattığı ama henüz muamma.

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Birbirleriyle aşka düşmeden önce, Aralık 2023'te Brookes Nader dört yıllık kocası Billy Haire’den ayrılmış, Savchenko ise birkaç ay sonra üç yıllık sevgilisi bir başka ünlü model Elena Belle'le olan ilişkisini bitirmişti.