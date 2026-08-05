Görüntülü ihanet iddiası bile hızlarını kesmedi: İki erkek evladın üstüne ilk kız geldi... Yeni bebek yurt dışında doğdu

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Gözden düşen eski prens Andrew ile Sarah Ferguson'ın küçük kızı Eugenie, iki oğlunun ardından dünyaya gelen kızının adını henüz açıklamadı ama müjdeyi sosyal medya sayfasından duyurdu.



36 yaşındaki Eugenie, kızlarının bir fotoğrafına yer verdiği Instagram paylaşımında "Jack ve ben kızımızın dünyaya gelişini duyurduğumuz için heyecanlıyız. Kızımızı deli gibi seviyoruz" diye yazdı.

Mutlu anne, kızının adını henüz açıklamadı.



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İngiliz kraliyet ailesi de yeni bebeğin doğumunu resmi bir duyuruyla ilan etti. Duyuruda, bebeğin 3 Ağustos günü saat 18:20'de Portekiz'in başkenti Lizbon'da dünyaya gözlerini açtığı bilgisi yer aldı.

Bu arada küçük bir not... Eugenie ile Jaçk Brooksbank, yılın belli bir yarısını İngiltere'de, diğer bölümünü de Portekiz'teki evlerinde geçiriyor.

Eugenie ile Jack Brooksbank'in 2021 doğumlu August, 2023 doğumlu Ernest adında iki oğlu bulunuyor.

Çiftin bu kız bebeği aynı zamanda küçük amcası Edinburgh Dükü Edward ve iki çocuğunun taht sırasında bir adım geriye gitmesine neden oldu.

Her ne kadar kendisi artık bir prens olmasa ve aileden gelen haklarını kaybetse de Andrew Mountbatten Windsor'ın iki kızı Eugenie ve Beatrice, haklarını koruyor ve taht sırasında varlıklarını sürdürüyor.

Eugenie ile Jack Brooksbank'in kız bebeği dünyaya gelir gelmez Kral Charles'ın en küçük kardeş Edward da otomotik olarak 16'ncı sıraya geriledi.

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Bu arada Eugenie'nin kocası Brooksbank, 2021 yılında ilk bebeklerinin doğumundan kısa bir süre sonra İtalya'da bir tekne dolusu genç kadınla objektiflere takılmıştı.

Karısı, minik bebekleriyle ilgilenirken kendisinin bu lüks gezintisi te ihanet olarak yorumlandı. Fakat sonra Eugenie'nin annesi Sarah Ferguson ortaya çıkıp damadını savundu.

Jack Brooksbank 'in, bir iş toplantısı için İtalya'da bulunduğunu ve o gezinin de işin bir parçası olduğunu belirtti.

O dönemde Eugenie ile Brooksbank'in evliliğinin sarsıntı geçirdiği söylense de böyle bir gelişme olmadı.