İhanet iddialarına cevap: O benim arkadaşım!

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YALAN SÖYLENDİ

Galatasaray’ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi ile ayrılık kararı alan Wanda Nara, sosyal medyadaki takipçilerinin sorularını yanıtladı.

Adı rap’çi L-Gante ile anılan Nara, aşk dedikodularına açıklık getirmesi istenince şöyle dedi:

“Açıklığa kavuşturulacak bir şey yok, arkadaşım ve yalan söylendi. Aynı müzik şirketiyle çalışıyoruz.”

KİMSEYLE TANIŞMAK İSTEMİYORUM

“Şu an kimseyle tanışmak istemiyorum. Çok işim var ve kendime odaklandım” diyen Wanda Nara, “Şimdi nerede yaşayacaksın?” sorusuna “Evimde” yanıtını verdi. “Her şeye rağmen mutlu musunuz?” sorusu üzerine de çocuklarıyla yatak fotoğrafını paylaştı: “Böyle uyandığımda nasıl mutlu olmayayım?”

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Çocuklar Icardi’de



Mauro Icardi ve Wanda Nara’nın çocuklarının velayeti konusunda anlaştığı konuşuluyor. İddiaya göre çiftin iki kızı, Icardi’yle birlikte yaşayacak. İlk evliliğinden olan oğulları da Wanda Nara’yla kalacak.