İhanetin gölgesi kara bulut gibi yuvalarının üzerine çökmüştü... Karısından izin alıp tek başına gezmeye gitti

Haberin Devamı

Herkes bir boşanma beklerken hiç öyle olmadı... Aslına bakılırsa belki sıradan bir çift olsalardı boşanırlardı. Ama onların boşanması öyle kolay değildi.

Bu işin sonunda hayatları değişti.. Tabii ki ilk anda akla geldiği şekilde değil. Sorumlulukları arttı, hayattaki konumları değişti. Evlilik ise hala sürüyor.

İşte şimdi bu çiftle ilgili bir haber geldi. Karısını aldatmakla suçlanan koca, elbette ondan izin alarak kısa süreliğine yurt dışına gitti.

PARTİ PRENSİNİN ADI SOSYETİK GÜZELLE ANILDI

Bu uzun uzun anlattığımız çift Danimarka Kraliçesi Mary ile gençlik yıllarında "parti prensi" olarak anılan Danimarka Kralı Frederik.

Haberin Devamı

Önceki yıl karısını Meksikalı sosyetik Genoveva Casanova ile aldattığı iddialarıyla konuşulan Frederik'in yuvası annesi, eski kraliçe Margrethe sayesinde kurtuldu.

Oğlunun adının karıştığı skandalın büyümesini istemeyen Margrethe, tahtını Frederik ile gelini Mary'ye bırakarak kraliçeliğe veda etti. Bu sayede daha büyük bir skandal yaratacak olan boşanmayı da engellemiş oldu.

Kraliçe Mary ve Kral Frederik, kapalı kapılar ardında ne yaşıyorlar bilinmez.. Ama en azından dış görünüşte gayet uyumlu bir tablo çiziyorlar... Birlikte yurt dışı ve yurt içi etkinliklere katılıyorlar.

Gençliğinde "parti prensi" olarak anılan Frederik'in karısını İspanya'da yaşayan Meksikalı sosyetik Genoveva Casanova ile aldattığı iddiası gündeme bomba gibi düştü.

BU SEFER KARISINDAN İZİNLİ GİTTİ

Son günlerde Danimarka kraliyet çiftinin konuşulmasının nedeni ise Frederik'in yaptığı kısa bir yurt dışı kaçamağı.

Kral Frederik, karısı Mary'den izin alıp Wimbledon'da müsabakaları izlemek için İngiltere'ye gitti. 57 yaşındaki Frederik, Wimbledon'da Şilili Nicolas Jarry ve İngiliz Cameron Norrie'nin mücadalesini izledi.

Haberin Devamı

Ama bu kısa İngiltere gezisi sırasında çok da fazla dikkat çekmedi Frederik.

Danimarka kraliyet ailesinin takvimine göre Frederik, 13 Temmuz tarihine kadar tatilde olacak. Yerine ise 19 yaşındaki büyük oğlu ve veliahtı Christian vekalet edecek.

Kraliçe Mary'nin ise bu yakınlarda herhangi bir programı yok.

Önümüzdeki ağustos ayında ise Mary ile Frederik ülke içince bir tura çıkacaklar.

ANNESİ USTA BİR MANEVRAYLA SKANDALIN BÜYÜMESİNİ ENGELLEDİ

Kral Frederik'in tahta çıkmasını hızlandıran önceki yılın son aylarında ortaya çıkan bu ihanetti. İleri sürülenlere ve çekilen fotoğraflara göre Frederik, karısı Mary'yi İspanya'da yaşayan Meksikalı sosyelit Genoveva Casanova ile aldattı.

Haberin Devamı

İkilinin bir parkta yürürken ve bir gece kulübünden çıkarken çekilen görüntüleri magazin basınında yer aldı.

Bu ihanet görüntüleri tam da Frederik ile Mary, İspanyol kraliyet çifti Kral Felipe ve Kralice Letizi'yı ağırlarken gündeme düştü.

Çift, ülkelerine döndükten kısa bir süre sonra Frederik'in annesi Kraliçe Margrethe, ihanet skandalının büyümesini önlemek ve oğlunun yuvasını kurtarmak için tahtını devretti.

Mary ile Frederik, kral ve kraliçe olarak tahta çıktı.

Boşanmayıp yuvalarını ve görevlerini sürdürseler de yine de bu ihanet skandalı hafızalardan hiç çıkmadı.