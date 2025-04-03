İhanet iddiaları lanetli bir nişan gibi yakasına yapışmıştı... Hayatının zor sınavında herkesi öyle bir utandırdı ki!

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İngiltere tahtının ilk sıradaki varisleri Galler Prensesi Kate Middleton ile Galler Prensi William da bunlar arasında.

2011 yılında evlendiklerinden bu yana hem eleştirenleri hem de hayran kitlesi artıyor Galler çiftinin...

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Kate ile William, geçen yıl her zamankinden çok daha uzun süre ilgi odağı oldu..

Bunun nedeni de Kate'in kanser tedavisi göreceğini açıklamasaydı. Ama o zamana kadar da birçok olay yaşandı, birçok iddia ortaya atıldı.

Olaylar zinciri Kate'in geçen yıl ocak ayında karın bölgesinden bir operasyon geçirmesiyle başladı. Sonra da uzun süre ortadan kayboldu.

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O sırada yapılan açıklamada Galler Prensesi'nin ciddi bir ameliyat geçirdiği ama kanser gibi bir tehlike olmadığı belirtildi.

Yine de Kate'in çok uzun süre ortada görünmemesi hem Prenses hem de kocası William hakkında hayal gücünün sınırlarını zorlayan iddiaların ortaya atılmasına neden oldu.

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İHANET SÖYLENTİSİ YİNE ISITILIP GÜNDEME GETİRİLDİ

Bazıları Kate'in, zaman zaman öfkesine hakim olamayan William'dan şiddet gördüğünü ileri sürdü.

Bazıları Kate'in öldüğünü bile söyledi.

O dönemde Kate ile William hakkında zaman zaman ortaya atılan bir iddia yine alevlendi.

William'ın, aile dostu David Cholmondoley'in karısı Rose Hanbury ile yasak ilişki yaşadığı söylentileri kimi zaman magazin basınının manşetlerine çıkıyordu.

İşte Kate'in ortadan kaybolduğu o dönemde bu iddia yine gündeme geldi.

Buna göre Kate artık kocasının ihanetine dayanamamış ve evi terk etmişti.

OYSA GERÇEK BAMBAŞKAYDI

Ama Prenses, aylar sonra ortaya çıktı ve ortadan kaybolma nedenini anlattı.

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Kanser tedavisi görecekti, hastalığı çocuklarına nasıl anlatacaklarını bilemiyorlardı. Bu yüzden okullarının tatil olmasını beklemişlerdi. Önce onlara söyleyip sonra kamuoyuna açıklamayı uygun görmüşlerdi.

Öyle ya da böyle Kate ile William, adıyla bile herkesi ürküten o hastalıkla mücadele ettiler. İyi günleri oldu kötü günleri oldu..

Sonunda Kate'in tedavisi tamamlandı ve hastalığı gerileme sürecine girdi.

İşte şimdi bununla ilgili bazı iddialar ortada dolanıyor. Buna göre her ne kadar hastalık Galler çiftini şoke etse de tedavi süreci zorlu geçse de bu durumun Kate ile William'ın ilişkisi üzerinde olumlu bir etkisi oldu.

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HASTALIK AŞKLARINI TAZELEDİ

Söylenenlere göre William, kendisine Kate ile ilişkisinde ikinci bir şans verildiğine inanıyor artık.

Aslında gerçekten zor günler geçirseler de Kate ile William'ın ilişkisine olumlu bir katkısı oldu bu hastalığın.

Şimdi kötü günler geride kaydı ve söylenenlere göre Galler çifti sanki aşklarının ilk dönemindeki gibi birbirleriyle yakınlaştılar.

Bu acı olay Kate ile William için bir tür aşk tazeleme ve birbirlerinin değerini anlama sürecine dönüştü.

Galler çiftine yakın bir kaynak bu konuda "William, Kate'in kanserle mücadelesi sırasında son derece destekleyiciydi. İşler zorlaştığında olağanüstü bir eş olduğunu kanıtladı" diye konuştu.

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İKİNCİ BALAYINA ÇIKACAKLAR

Çifte yakın kaynaklara bakılırsa karısının hastalığı ve tedavisi sürecinde William, kendisinden beklenmeyecek kadar şefkatli bir eş çıktı.

Bu kaynaklara bakılırsa göre William, bu zorlu süreci Kate ile ilişkisinde ikinci bir şans olarak değerlendirmeye başladı.

Bu da daha fazla romantik akşam yemeği, daha uzun doğa yürüyüşleri, daha fazla tatil anlamına geliyor.

Hatta bu kaynaklara göre Kate ile William, daha şimdiden yaz tatillerinin planını yapmaya başladılar bile. Hatta balayını geçirdikleri Seyşeller'e bir gezi bile planlıyorlar.