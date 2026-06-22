×
GÃ¼nlÃ¼k EgazeteÂ© Copyright 2026 HÃ¼rriyet Gazetecilik ve MatbaacÄ±lÄ±k A.ÅžKullanÄ±m KoÅŸullarÄ±,Gizlilik PolitikasÄ±,Ä°letiÅŸim iÃ§in bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduÄŸunuz taktirde kullanÄ±m koÅŸullarÄ±nÄ± ve gizlilik politikasÄ±nÄ± kabul etmiÅŸ olursunuz.
HÃ¼rriyet sondakika haber ios uygulamasÄ±HÃ¼rriyet sondakika haber android uygulamasÄ±
TV REHBERÄ°EKRANDASAÄžLIKÄ°LE LEZZETLÄ° TARÄ°FLER
HABERLERKelebek HaberleriMagazin Haberleri

'Ä°hanet etmedim' dedi ama kimse inanmadÄ±... Sanki Ã§ocuklar bu adamdan olmuÅŸ gibi... Eski kocasÄ±nÄ± yok saydÄ±!

GÃ¼ncelleme Tarihi:

#Gisele Bündchen#Tom Brady#Joaquim Valente
Ä°hanet etmedim dedi ama kimse inanmadÄ±... Sanki Ã§ocuklar bu adamdan olmuÅŸ gibi... Eski kocasÄ±nÄ± yok saydÄ±
OluÅŸturulma Tarihi: Haziran 22, 2026 13:43

Herkesin bildiÄŸi gibi bir Babalar GÃ¼nÃ¼ daha geride kaldÄ±. BirÃ§ok insan babasÄ±na sarÄ±ldÄ±, gÃ¼nÃ¼nÃ¼ kutlayÄ±p hediyeler verdi. BazÄ±larÄ± artÄ±k hayatta olmayan babalarÄ±nÄ± daha fazla Ã¶zledi, eksikliÄŸini daha Ã§ok hissetti.

Haberin DevamÄ±

Bir de ilk anda akla gelmeyen bir grup var. BazÄ±larÄ± da bazÄ± babalarÄ± yok saydÄ±...
Â

Ä°hanet etmedim dedi ama kimse inanmadÄ±... Sanki Ã§ocuklar bu adamdan olmuÅŸ gibi... Eski kocasÄ±nÄ± yok saydÄ±

ESKÄ° KOCASINI YOK SAYDI
TÄ±pkÄ± Ã¼nlÃ¼ model Gisele BÃ¼ndchen gibi!

ÃœÃ§ Ã§ocuk annesi 45 yaÅŸÄ±ndaki Ã¼nlÃ¼ model Gisele BÃ¼ndchen de bu Ã¶zel gÃ¼nÃ¼ sosyal medya hesabÄ±ndan kutladÄ±.

Haberlerimizi Googleâ€™da Takip Edin
En gÃ¼ncel haberlere ve son dakika geliÅŸmelerine Google Ã¼zerinden anÄ±nda ulaÅŸmak iÃ§in bizi favorilerinize ekleyin.
Googleâ€™da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin

Ama hiÃ§ beklenmedik, ÅŸaÅŸÄ±rtÄ±cÄ± bir adÄ±m attÄ± model.
Ä°ki bÃ¼yÃ¼k Ã§ocuÄŸu, oÄŸlu Benjamin ile kÄ±zÄ± Vivian'Ä±n babasÄ±, eski kocasÄ± Tom Brady'yi yok saydÄ±.

Bunun yerine en kÃ¼Ã§Ã¼k oÄŸlu River'Ä±n babasÄ± yani yeni kocasÄ± Joaquim Valente'ye Ã¶vgÃ¼ler yaÄŸdÄ±rdÄ±.

Hatta Valente'nin, bÃ¼tÃ¼n Ã§ocuklarÄ± iÃ§in bir rol modeli olduÄŸunu bile vurguladÄ±.

Ä°hanet etmedim dedi ama kimse inanmadÄ±... Sanki Ã§ocuklar bu adamdan olmuÅŸ gibi... Eski kocasÄ±nÄ± yok saydÄ±

Haberin DevamÄ±

BÃ¼ndchen ile Brady'nin evliliÄŸi 2022 yÄ±lÄ±nda sona erdi.

Gözden KaçmasÄ±nYasak iliÅŸki alnÄ±na kara leke sÃ¼rdÃ¼: Åžimdi herkes bana aÅŸk dolandÄ±rÄ±cÄ±sÄ± diyecekYasak iliÅŸki alnÄ±na kara leke sürdü: Åžimdi herkes bana aÅŸk dolandÄ±rÄ±cÄ±sÄ± diyecek!Haberi görüntüle

Ä°hanet etmedim dedi ama kimse inanmadÄ±... Sanki Ã§ocuklar bu adamdan olmuÅŸ gibi... Eski kocasÄ±nÄ± yok saydÄ±

YENÄ° KOCASINA Ã–VGÃœLER YAÄžDIRDI
BÃ¼ndchen, paylaÅŸÄ±mÄ±na "Babalar GÃ¼nÃ¼'n kutlu olsun" diye geÃ§en yÄ±l sÃ¼rpriz ÅŸekilde evlendiÄŸi Joaquim Valente'ye seslenerek baÅŸladÄ±. Sonra da sevgi, alÃ§akgÃ¶nÃ¼llÃ¼lÃ¼k, dÃ¼rÃ¼stlÃ¼k, disiplin, nezaket ve tutarlÄ±lÄ±k gibi konularda Ã¶rnek bir insan olduÄŸu iÃ§in ona teÅŸekkÃ¼r etti.

Gisele BÃ¼ndchen, kocasÄ± Joaquim'e "Sen harika bir rol modelisin. Senin iÃ§in minnettarÄ±z ve seni Ã§ok seviyoruz" satÄ±rlarÄ±yla paylaÅŸÄ±mÄ±nÄ± bitirdi.

Top model, kendi babasÄ± Valdir BÃ¼ndchen'i de unutmadÄ±. Onun Ã§ocuklarÄ±na gÃ¶sterdiÄŸi koÅŸulsuz sevgi, bilgelik ve hayatÄ±n her anlamÄ±ndaki desteÄŸi iÃ§in teÅŸekkÃ¼r etti.

Hatta daha da Ã¶tesine geÃ§ip bÃ¼tÃ¼n babalarÄ±n bu Ã¶zel gÃ¼nÃ¼nÃ¼ kutladÄ±.

Ä°hanet etmedim dedi ama kimse inanmadÄ±... Sanki Ã§ocuklar bu adamdan olmuÅŸ gibi... Eski kocasÄ±nÄ± yok saydÄ±

Gisele BÃ¼ndchen, Babalar GÃ¼nÃ¼ paylaÅŸÄ±mÄ±nda Joaquim Valente'nin ortak bebekleriyle Ã§ekilen bir dizi fotoÄŸrafÄ±nÄ± paylaÅŸtÄ±.

Haberin DevamÄ±

Ä°hanet etmedim dedi ama kimse inanmadÄ±... Sanki Ã§ocuklar bu adamdan olmuÅŸ gibi... Eski kocasÄ±nÄ± yok saydÄ±

Ama bununla yetinmedi... Tom Brady ile evliliÄŸinden dÃ¼nyaya gelen 16 yaÅŸÄ±ndaki oÄŸlu Benjamin'in de Ã¼vey babasÄ± Valente ile Ã§ekilen bir pozuna yer verdi.

Ä°hanet etmedim dedi ama kimse inanmadÄ±... Sanki Ã§ocuklar bu adamdan olmuÅŸ gibi... Eski kocasÄ±nÄ± yok saydÄ±

O paylaÅŸÄ±mlara bakÄ±lÄ±rsa Valente'nin Ã¼vey Ã§ocuklarÄ±yla gayet samimi bir iliÅŸkisi var.

Gözden KaçmasÄ±nBabasÄ±na pislik dedi... Åžimdi peÅŸinde dolanÄ±yorBabasÄ±na 'pislik' dedi... Åžimdi peÅŸinde dolanÄ±yor!Haberi görüntüle

Ä°hanet etmedim dedi ama kimse inanmadÄ±... Sanki Ã§ocuklar bu adamdan olmuÅŸ gibi... Eski kocasÄ±nÄ± yok saydÄ±

ANNELER GÃœNÃœ'NDE ESKÄ° KOCASI ONU UNUTMAMIÅžTI: Ama iki bÃ¼yÃ¼k Ã§ocuÄŸu, 16 yaÅŸÄ±ndaki Benjamin Brady ve 13 yaÅŸÄ±ndaki Vivian Brady'nin babasÄ± olan eski kocasÄ± Tom Brady'nin adÄ±nÄ± bile anmadÄ±. Model, iki bÃ¼yÃ¼k Ã§ocuÄŸunun Ã¼vey babalarÄ± Joaquim Valente ile Ã§ekilen pozlarÄ±na da yer verdi sosyal medya paylaÅŸÄ±mÄ±nda. Bu arada Tom Brady, geÃ§en mayÄ±s ayÄ±nda Anneler GÃ¼nÃ¼'nde eski karÄ±sÄ± Gisele BÃ¼ndchen'i unutmamÄ±ÅŸtÄ±.

Haberin DevamÄ±

Ä°hanet etmedim dedi ama kimse inanmadÄ±... Sanki Ã§ocuklar bu adamdan olmuÅŸ gibi... Eski kocasÄ±nÄ± yok saydÄ±

GISELE UÄžRUNA HAMÄ°LE NÄ°ÅžANLISINI TEK ETMÄ°ÅžTÄ°
Top model Gisele BÃ¼ndchen ile Tom Brady, 2009 yÄ±lÄ±nda evlendiler. Hatta Brady, Gisele aÅŸkÄ± uÄŸruna hamile niÅŸanlÄ±sÄ± Bridget Moynahan'Ä± bile terk etti.

Ama Gisele ile Amerikan futbolu yÄ±ldÄ±zÄ± Tom'un iki Ã§ocuklu evliliÄŸi 2022'de bitti.

Gisele BÃ¼ndchen, sonra ailelerinin Jiu jitsu hocasÄ± olarak hayatÄ±na giren Joaquim Valente ile birlikte olmaya baÅŸladÄ±. Hatta o dÃ¶nemde Gisele'in kocasÄ± Tom Brady'yi Valente ile aldattÄ±ÄŸÄ± ileri sÃ¼rÃ¼ldÃ¼. BÃ¼ndchen bu iddiayÄ± yalanladÄ±.

Top model Gisele BÃ¼ndchen ile 38 yaÅŸÄ±ndaki Joaquim Valente'nin bir erkek bebekleri dÃ¼nyaya geldi. Ã‡ift, geÃ§en yÄ±l gÃ¶zlerden uzak bir ÅŸekilde evlendi.

Gözden KaçmasÄ±nDua Lipa milyonluk dÃ¼ÄŸÃ¼nde bu gelinliÄŸi giymiÅŸDua Lipa milyonluk düÄŸünde bu gelinliÄŸi giymiÅŸHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlasÄ±:
#Gisele Bündchen#Tom Brady#Joaquim Valente

BAKMADAN GEÇME!