Ä°hanet eden kocasÄ±ndan her saniye intikam alÄ±yor... En savunmasÄ±z anÄ±nda yakaladÄ±... Ã–pelim mi birbirimizi

BÃ¶yle bir durum kraliyet ailelerinde daha da zor hatta imkansÄ±z... Aileye sonradan katÄ±lan tarafÄ±n Ã¶deyeceÄŸi bedel, sÄ±radan bir insanÄ±n Ã¶deyeceÄŸinden Ã§ok fazla Ã§Ã¼nkÃ¼..

Her ÅŸeyin Ã¶tesinde dÃ¼nyaya gelen Ã§ocuklar kraliyet ailesine ait gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ iÃ§in onlarÄ±n velayetini bile tam olarak alabilmesi mÃ¼mkÃ¼n deÄŸil insanÄ±n. Bu bile iÅŸin iÃ§ine ihanet girse de bu tÃ¼r evliliklerin devamÄ±nÄ± gerektiriyor zaten.

Ä°HANET SÃ–YLENTÄ°LERÄ° YUVALARININ ÃœSTÃœNÃœ KARA BULUT GÄ°BÄ° KAPLADI

Ä°ÅŸin iÃ§ yÃ¼zÃ¼nÃ¼ sadece kendileri bilir ama Danimarka tahtÄ±nda oturan Kral Frederik ve KraliÃ§e Mary iÃ§in dÄ±ÅŸarÄ±dan bakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda durum tam olarak bÃ¶yle...

Konuyu takip edenlerin hatÄ±rlayacaÄŸÄ± gibi o dÃ¶nemde daha tahta geÃ§memiÅŸ bir veliaht prens olan Frederik'in adÄ±, hayatÄ±nÄ± Ä°spanya'da sÃ¼rdÃ¼ren MeksikalÄ± sosyetik Genoveva Casanova ile aÅŸk sÃ¶ylentilerine karÄ±ÅŸtÄ±...

SÃ¶ylenti diye Ã¶zetleniyor ama ikilinin birlikte Ã§ekilen fotoÄŸraflarÄ± bile ortaya Ã§Ä±ktÄ± ve magazin basÄ±nÄ±nda yayÄ±nlandÄ±.

Ä°ÅŸte o sÄ±rada bÃ¼tÃ¼n gÃ¶zler Frederik'in karÄ±sÄ± ve dÃ¶rt Ã§ocuÄŸunun annesi Mary'ye Ã§evrildi...

ANNESÄ° FEDAKARLIK YAPTI

KocasÄ±nÄ±n bu kaÃ§amaklarÄ±na nasÄ±l yanÄ±t vereceÄŸi merak konusu oldu... BoÅŸanmalarÄ± kolay deÄŸildi aslÄ±nda. Yine de bÃ¶yle bir durumda neler yaÅŸanabileceÄŸi hakkÄ±nda teoriler Ã¼retildi...

SonuÃ§ olarak Mary, kocasÄ±ndan boÅŸanmadÄ±. Ama bunun bedelini de Ã¼lkenin eski kraliÃ§esi Margrethe Ã¶dedi... Daha doÄŸrusu annece bir fedakarlÄ±k yaptÄ±.

Daha Frederik ile MeksikalÄ± sosyetik hakkÄ±ndaki sÃ¶ylentilerin dumanÄ± tutarken yaÅŸanabilecek bÃ¼yÃ¼k skandalÄ± Ã¶nlemek ve oÄŸlunun yuvasÄ±nÄ± kurtarmak iÃ§in tahtÄ± devrettiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.

AslÄ±nda bir sÃ¼redir saÄŸlÄ±ÄŸÄ± da Ã§ok iyi deÄŸildi ama yine de tahtÄ± bÄ±rakmasÄ±nÄ± gerektirecek bir durumu yoktu...

Bu arada Mary'nin aslÄ±nda AvustralyalÄ± olduÄŸu halde Ã¼lkede kocasÄ±ndan bile daha Ã§ok sevildiÄŸini, eski kraliÃ§e Margrethe'in de gelinini bÃ¶yle bir skandalla kaybetmek istemediÄŸini hatÄ±rlatalÄ±m.

OÄžLU 'KRAL' GELÄ°NÄ° DE 'KRALÄ°Ã‡E' OLDU

SonuÃ§ta Frederik kral olarak annesinin yerine tahta geÃ§ti... Elbette karÄ±sÄ± Mary de kraliÃ§e oldu. BÃ¶ylece hem ihanet skandalÄ±nÄ±n Ã¼zeri Ã¶rtÃ¼ldÃ¼ hem de Mary ile Frederik'in yuvasÄ± kurtuldu...

Durum bÃ¶yle...

Mary ile Frederik'in evliliÄŸi "kral ve kraliÃ§e" olarak sÃ¼rÃ¼yor.. Ama gÃ¶rÃ¼nÃ¼ÅŸe ve ortada dolaÅŸan sÃ¶ylentilere gÃ¶re Mary, kocasÄ±nÄ±n yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± yanÄ±na bÄ±rakacak gibi gÃ¶rÃ¼nmÃ¼yor.

HalkÄ±n karÅŸÄ±sÄ±nda el ele gÃ¶z gÃ¶ze olsa da bazen kameralar onun kocasÄ±na yÃ¶nelik "anlamlÄ±" bakÄ±ÅŸlarÄ±nÄ± da Frederik'in her zamanki gibi kaÃ§amak gÃ¼lÃ¼msemesini de kaÃ§Ä±rmÄ±yor.



Bu da "Mary, Ã§apkÄ±n kocasÄ±nÄ± yola getirmek ve ondan intikam almak iÃ§in hiÃ§bir fÄ±rsatÄ± kaÃ§Ä±rmÄ±yor" yorumlarÄ±na neden oluyor..

BEKLEMEDÄ°ÄžÄ° ANDA 'Ã–PÃœÅžELÄ°M MÄ°?' DÄ°YE SORDU

Ä°ÅŸte tam da bÃ¶yle bir olay bundan birkaÃ§ gÃ¼n Ã¶nce yaÅŸandÄ±.

Frederik ile Mary, bir sÃ¼redir kraliyet yatÄ± Dannebrog ile bir gezide. Bu sÃ¼reÃ§te de farklÄ± duraklara uÄŸrayÄ±p Ã§eÅŸitli ziyaretler yapÄ±yorlar.

Bu geleneksel gezinin duraklarÄ±ndan birinde Mary, kocasÄ±nÄ± korunmasÄ±z yakaladÄ± ve yine yaptÄ± yapacaÄŸÄ±nÄ±...

Kraliyet Ã§ifti geÃ§tiÄŸimiz pazartesi gÃ¼nÃ¼ Rabjerg Mile'Ä±n kumullarÄ±nda bir fotoÄŸraf Ã§ekimi yaptÄ±.

Tam poz verirlerken Frederik elini karÄ±sÄ±nÄ±n omuzuna attÄ±. Ä°ÅŸte tam o anda Mary kocasÄ±nÄ±n hiÃ§ beklemediÄŸi soruyu sordu. Hem de kameralar karÅŸÄ±sÄ±ndayken: "Ã–pÃ¼ÅŸelim mi?"

KÄ°MÄ°NE GÃ–RE Ä°NTÄ°KAM ALMAYI BIRAKMAYACAK

Danimarka'da yayÄ±n yapan Billed Bladet'in haberine gÃ¶re Frederik karÄ±sÄ±nÄ±n bu beklenmedik sorusuna her zamanki tarzÄ±yla kahkahalar atarak yanÄ±t verdi.

SonuÃ§ olarak Mary ile Frederik o gÃ¼n kameralara birbirlerini Ã¶pmeden poz verdi.

Mary'nin bu sorusu bazÄ±larÄ±na gÃ¶re Ã§iftin gezisinin resmi katÄ±lÄ±ktan kurtulmasÄ±na yaradÄ±. Ama bazÄ± yorumlara bakÄ±lÄ±rsa da Frederik, Ä°spanya'da yaptÄ±ÄŸÄ± kaÃ§amaklarÄ±n bedelini daha uzun yÄ±llar Ã¶deyecek!

Mary'nin, adÄ± ihanet sÃ¶ylentilerine karÄ±ÅŸan kocasÄ±na anlamlÄ± bakÄ±ÅŸlarÄ±nÄ± kameralar hiÃ§ kaÃ§Ä±rmÄ±yor.Â

