Ä°hanetin bebeÄŸi doÄŸdu diyorlardÄ±... Sadece Ã¼Ã§ yÄ±l bekar kalabildi... Sporca aÅŸkÄ±yla gizlice evlendi

Ä°ddialara gÃ¶re bir sÃ¼re Ã¶nce bir bebek sahibi olan Ã¼nlÃ¼ model ve spor eÄŸitmeni sevgilisi, sadece Ã§ok yakÄ±nlarÄ±nÄ±n katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bir tÃ¶renle birbirlerine "evet" dedi.

Ä°LK KOCASINDAN BOÅžANDIKTAN ÃœÃ‡ YIL SONRA TEKRAR EVLENDÄ°

Bu sÃ¼rpriz olayÄ±n kahramanlarÄ± Gisele BÃ¼ndchen ile jiu jitsu eÄŸitmeni sevgilisi Joaquim Valenteâ€¦ Page Six'te yer alan habere gÃ¶re Ã§ift, bu ayÄ±n baÅŸÄ±nda Ã§ok az kiÅŸinin konuk olduÄŸu bir tÃ¶renle hayatlarÄ±nÄ± resmen birleÅŸtirdi.

BÃ¶ylece 45 yaÅŸÄ±ndaki Gisele BÃ¼ndchen, ilk kocasÄ± Amerikan futbolu yÄ±ldÄ±zÄ± Tom Brady'den boÅŸandÄ±ktan sonra yeni bir yuva kurmuÅŸ oldu.

BÃ¼ndchen ile Valente, Florida'da birlikte yaÅŸadÄ±klarÄ± evde hayatlarÄ±nÄ± birleÅŸtirdi. Ortaya Ã§Ä±kan belgelere gÃ¶re Ã§ift, 1 AralÄ±k'ta evlenmek iÃ§in baÅŸvuru yaptÄ± iki gÃ¼n sonra da nikahlarÄ± kÄ±yÄ±ldÄ±.

Bu gizli nikahÄ±n ardÄ±ndan BÃ¼ndchen, hem kendisinin hem de Valente'nin memleketi olan Brezilya'ya dÃ¶ndÃ¼. Orada da bir mÃ¼cevher firmasÄ±nÄ±n etkinliÄŸine katÄ±ldÄ±.

BÃ¼ndchen ve Brady, birlikte yaÅŸadÄ±klarÄ± evde, az sayÄ±da konuÄŸun huzurunda evlendi.Â





KOCASINA Ä°HANET ETTÄ°ÄžÄ° Ä°LERÄ° SÃœRÃœLMÃœÅžTÃœ

Gisele BÃ¼ndchen, ilk evliliÄŸini Tom Brady ile 2009 yÄ±lÄ±nda yaptÄ±. Ã‡iftin bu evlilikten 16 yaÅŸÄ±nda Benjamin ve 13 yaÅŸÄ±nda Vivian adÄ±nda iki tane Ã§ocuÄŸu bulunuyor. BÃ¼ndchen ile Brady 2022 yÄ±lÄ±nda boÅŸandÄ±.



BÃ¼ndchen'in evlendiÄŸi Valente, Ã¼nlÃ¼ modelin hayatÄ±na jiu jitsu eÄŸitmeni olarak girdi. 2021 yÄ±lÄ±nda BÃ¼ndchen, o zamanki kocasÄ± Brady ve Ã§ocuklarÄ±, Valente'nin akademisinde jiu jitsu dersleri almaya baÅŸladÄ±.

O sÄ±ralarda da BÃ¼ndchen ile Brady'nin evliliÄŸinin Ã§atÄ±rdadÄ±ÄŸÄ± sÃ¶ylentileri baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±. 2022 yÄ±lÄ±nda Ã§ift boÅŸandÄ±.

Olaylar bu ÅŸekilde geliÅŸtiÄŸi iÃ§in de Gisele BÃ¼ndchen'in kocasÄ± Tom Brady'ye ihanet ettiÄŸi sÃ¶ylentileri yayÄ±ldÄ±. Bu konuda ikisi de sessiz kaldÄ±. Sonunda BÃ¼ndchen ile Valente 2023 yÄ±lÄ±nda artÄ±k romantik iliÅŸki yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± kimseden saklamamaya baÅŸladÄ±.

BÃ¼ndchen ile Valente kÄ±sa bir sÃ¼re Ã¶nce bir erkek bebek sahibi oldu.





Valente, BÃ¼ndchen'in hayatÄ±na daha Tom Brady ile evli olduklarÄ± dÃ¶nemde jiu jitsu hocasÄ± olarak girdi. Sonradan aralarÄ±nda romantik iliÅŸki baÅŸlayÄ±nca da Ã¼nlÃ¼ modelin kocasÄ±na ihanet ettiÄŸi iddialarÄ± yayÄ±ldÄ±.





BÃ¼ndchen ile eski kocasÄ± Brady'nin biri kÄ±z diÄŸeri erkek iki tane Ã§ocuÄŸu var. ÃœnlÃ¼ model Valente'den de bir erkek bebek dÃ¼nyaya getirdi.

