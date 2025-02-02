İhanet acısını unutamıyor… Aşklarını çocuk yapmak bile kurtaramadı… Ünlü çiftin evlilik bilmecesi

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2012’de başlayan bu evlilik iki çocukla taçlandı, ünlü oyuncu ailesi uğruna mesleğini de geri plana atmakta hiç tereddüt etmedi.
Jessica Biel ve Justin Timberlake'in 13’üncü yılına giren evliliklerinin bir süredir sallantıda olduğu konuşuluyordu.
MUTLULUKLARININ ÜZERİNE GÖLGE DÜŞTÜ
Jessica Biel geçtiğimiz gün kocasının 44’üncü doğum gününü kutlarken bu iddiaları haklı çıkarabilecek bir paylaşım yaptı. Bir nevi itiraf gibi görünen bu kutlama mesajında beş yıl önce gündeme gelen ve hâlâ unutulmayan ihanet söylentileri vardı.
Biel, Justin Timberlake'in bu özel günü için Instagram’dan paylaştığı kutlama mesajında “Kalbimde kutsal tuttuğum anılar biriktirmek için bir yıl daha. Seninle ebeveyn olmanın sevinci ve zorluklarıyla dolu bir yıl daha. Birlikte dünyada meraklı ve yaratıcı olduğumuz bir yıl daha” yazdı ancak mesaj bununla bitmedi…
DOĞUM GÜNÜ MESAJINDAKİ SÖZLERİ İMALIYDI
Yıldız oyuncu sözlerine “Seninle birlikte büyüyen, gelişen ve bazen de kötüye giden bir yıl daha. Mutlu yıllar aşkım” diyerek devam etti.
Ve bu doğum günü mesajına eklenen “kötüye giden” ifadesi hayranlarının beklemediği, pek de böyle bir yazıya eklenmeyecek ifade olarak dikkat çekti.
9 yaşında Silas ve 4 yaşında Phineas adında iki çocuğu olan çift 2019’da büyük bir sınav atlatmış, evliliklerinin bunu atlatması da Biel ve Timberlake’in ilişkilerinin giderek güçlendiği şeklinde yorumlanmıştı.
ROL ARKADAŞIYLA YAKALANDI, ÖZÜR DE DİLEDİ AMA...
Bir yapımda birlikte rol aldığı Alisha Wainwright ile el ele çekilmiş fotoğraflarının yayınlamasının ardından aldatma söylentileri alıp başını gidince Justin Timberlake karısından dünyanın önünde özür dilediği bir açıklama yapmak zorunda kaldı.
Doğru düşünemediğini ve karısını üzdüğünün farkında olduğunu söyleyen ünlü şarkıcı pişmanlığını dile getirip Jessica Biel’den af diledi. Çiftin ikinci çocukları da bu olaydan sonra doğdu ve bir nevi evliliği kurtarma çabası olarak görüldü.
Çift her şeyi yolunda koymaya çalışırken peş peşe iki darbe daha yedi. Justin Timberlake geçen yılın haziran ayında alkollü araç kullanırken yakalanıp tutuklandı. Jessica Biel de bu konuda tepkisini ortaya koyup suskun kalmayarak kocasını eleştirdi.
Üstelik bu olaydan altı ay kadar önce Justin Timberlake’in gençlik yıllarında aşk yaşadığı Britney Spears’ın çıkardığı anı kitabında yazdıkları çoktan çiftin arasının bir kez daha gerilmesine yol açmıştı.
ÜST ÜSTE GELEN OLAYLAR EVLİLİĞİN EN BÜYÜK SINAVI OLDU
Britney Spears kitabında Justin Timberlake’ten hamile kaldığını ancak Timberlake bebeği istemediği için kürtaj olmak zorunda kaldığını itiraf etmişti.
Yakın çevreleri Justin Timberlake’in hatalarını telafi etmek için her şeyi denediğini ve “yapabileceği her şeyi yaptığını” söylüyor.
Jessica Biel ise tüm bunlar olurken katıldığı bir yayında evliliklerini sürekli üzerinde çalışmak zorunda oldukları bir şey olarak tanımlamıştı ve bu birlikteliğin “çatırdadığını” belli etmişti.