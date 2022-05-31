İğneada'dan Kapadokya'ya... Ünlü oyuncu ve eşinin karavan hayatı!

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Oyuncu Elvin Levinler ve eşi Bülent Kocamanoğlu, karavanda geçirdikleri vakitleri sosyal medya hesaplarından paylaşmaya devam ediyor.

Çift geçtiğimiz günlerde İğneada Longoz Ormanları’na karavanlarını park etti.

Doğanın içinde vakit geçiren ikiliden Levinler yoga yaptığı ve ukulele çaldığı anları takipçilerinin beğenisine sundu.

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Çift daha sonra karavanlarıyla yola çıkarak Kapadokya’ya doğru hareket etti.

DOĞA İÇİNDE TATİL

Koronavirüs salgını sonrası kalabalıklardan kaçmak isteyen ünlüler 5 yıldızlı lüks otellerin aksine karavana ve çadır tatillerine ilgi göstermeye başladılar. İşte doğa ile iç içe olmayı seçen o ünlüler...

YİNE BİR YARIŞ GÜNÜ

Türkiye Motokros şampiyonasın 2. ayağı 21-22 Mayıs'ta Edirne'de yapıldı. Yarışa katılanlar arasında Engin Altan Düzyatan ile Neslişah Alkoçlar çiftinin oğulları Emir de vardı.

Karavanla Edirne'ye giden çiftten anne Neslişah Alkoçlar fotoğrafları sosyal medya hesabında paylaştı.

Alkoçlar altına "Bir yarış günü daha... Karavan günlükleri" notunu düştü.

TEZGAHIN BAŞINA GEÇTİ, GÖZLEME PİŞİRDİ

Oyuncu, yürüyüş sırasında çektiği fotoğraf ve videoları Instagram sayfasında “İyi ki buradayım, iyi ki Likya Yolu’nu yürüyorum. Ülkemizdeki en önemli güzelliklerden biri de bu. Mutlaka deneyin, harika bir deneyim” notuyla yayınladı.

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Boz, yürüyüş sırasında Yemek için gittikleri kafede tezgahın başına geçip gözleme de pişirdi.

300 BİN TL'LİK KARAVAN

Cemiyetin ünlü çifti Yasemin-İzzet Özilhan, son yılların yükselen trendi olan karavan modasına kayıtsız kalamadı.

Çift, geçtiğimiz temmuz ayında Crawler marka karavan satın aldı. Yasemin-İzzet Özilhan Batu 535 model karavanlarına 300 bin lira ödedi. Lüks karavanları ile kendilerine sakin bir rota çizen ikiliden Yasemin Özilhan, ilk doğa tatilinin fotoğraflarını Instagram'da takipçileri ile paylaştı.

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26 YILLIK KARAVAN HAYATI

67 yaşındaki oyuncu Bedia Ener ile eşi, karavan hayatını çok seviyor. 26 senedir karavanı olan çift yılın büyük bir bölümünü Bodrum’da, karavanında geçiriyor.

ADI PRENSES

Karavan tutkusu olan isimlerden biri de Şevval Sam. Sam geçtiğimiz yıl Prenses adını verdiği karavanıyla uzun bir tatile çıktı.

Şarkıcı, “Prenses’i tatile götüreyim dedim. O da hak etti artık. Sağlığım ve imkanlarım el verirse dünyayı bir karavanla gezmeyi istiyorum. İnsan böyle daha özgür oluyor. Mülk edinmek istemiyorum” demişti...

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9,5 METRELİK KARAVAN

Volkan Konak uçak korkusu nedeniyle 10 yıl önce 9.5 metre uzunluğunda bir karavan yaptırdı.

Volkan Konak "Sülalem TIR’cılıktan geliyor. Bu sebeple karavanı kocaman, otobüs gibi yaptırdım. İçinde 6 kişi kalabiliyor. İkinci bir ev gibi. Ayrıca maceraperestim. Türkiye ve Avrupa'da dolaşmadığım yer kalmadı. Bestelerimi de 'tek kişilik cumhuriyetim' dediğim karavanımda yapıyorum' dedi.

TERCİHİ DOĞA

Doğa seyahatlerine meraklı olan Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer’in 2 arazi aracı ve 750 bin TL’lik lüks bir karavanları var.

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Kıvanç Tatlıtuğ geçen yıl da pikap kamyonetinin arkasına 100 bin TL harcayıp mini bir karavan yaptırdı. Bu araç açılabilir bölmeleri ve çadırıyla genişleyerek büyüyor.

AVRUPA'YI GEZDİLER

Kadir Doğulu-Neslihan Atagül çifti 450 bin TL’lik karavanlarıyla Avrupa’yı gezdi.

5 YILDIZLI OTEL YERİNE KAMP

Oyuncu çift Sedef Avcı ile Kıvanç Kasabalı da lüks oteller yerine doğa tatilini tercih ediyor. Çift geçtiğimiz yaz yakın dostları Başak Daşman ve oğulları Can ile tatile çıktı.

Ekip soluğu Fethiye'de aldı. Daha sonra ise rotayı Bozburun'a çevirdi.