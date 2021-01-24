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Haber Giriş: 24.01.2021 - 14:04 | Son Güncelleme:

İdo Tatlıses'ten nişanlısına anlamlı kutlama

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İdo Tatlıses'ten nişanlısına anlamlı kutlama
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İdo Tatlıses, nişanlısı Yasemin Şefkatli'nin doğum gününü romantik bir mesajla kutladı.

Şarkıcı İdo Tatlıses'in nişanlısı Yasemin Şefkatli 29. yaşına bastı. İdo, Şefkatli'nin yeni yaşı için duygusal bir mesaj yayınladı.

İdo, paylaştığı bu fotoğrafa, "Yaşadığımız şu kısa hayatta büyük hayallerimizi beraber göz göze bakarak severek gerçekleştirmemiz dileğiyle... Mutlu güzel sağlıklı (tabi bir de aşklı) yıllar geçirelim Aşk. Yeni yaşında ve sonrasında hep gülsün yüzün ve öpücüğün eksik olmasın bana. Seni seviyorum..." notunu düştü.

İdo Tatlısesten nişanlısına anlamlı kutlama

Şefkatli de Tatlıses'in paylaşımına, "İyi ki varsın Aşk" yanıtını verdi.

Çift, geçtiğimiz yıl ekim ayında aile arasında yapılan sade bir tören ile evlilik yolunda ilk adımı atarak nişanlanmıştı. Tatlıses ve Şefkatli'nin bu yıl nikah masasına oturması bekleniyor.

İdo Tatlısesten nişanlısına anlamlı kutlama



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