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Haber Giriş: 11.11.2020 - 15:53 | Son Güncelleme:

İdo Tatlıses'ten düğün açıklaması!

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İdo Tatlıses'ten düğün açıklaması!
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Geçtiğimiz gün yakın arkadaşlarının doğum günlerini kutlamak için Vadistanbul'da objektiflere yansıyan İdo Tatlıses ve nişanlısı Yasemin Şefkatli, yakın zamanda yapılacak olan düğünleri hakkında konuştu.

İdo Tatlıses "Öncelikle kameralar önünde Yasemin'e teşekkür etmek istiyorum. Çünkü en çok korktuğum olay tuzlu kahveydi ama o ballı kahve yaptı" dedi.

'Bir an önce geçmesini bekliyoruz'
28 yaşındaki şarkıcı, "Düğün konusuna gelirsek ülkemizdeki corona olaylarının bir an önce geçmesini bekliyoruz. Çünkü düğünsüz damat olmaz" diyerek, muhabirlere cevap verdi.

İdo Tatlısesten düğün açıklaması


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