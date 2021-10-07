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İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli bu akşam evleniyor!

#İdo Tatlıses#Derya Tuna#Yasemin Şefkatli

Bugün nikah masasına oturmaya hazırlanan Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses'i düğün heyecanı sardı. İdo Tatlıses davul zurna eşliğinde müstakbel eşinin evine gitti.

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'Kız evi naz evi' diyen Şefkatli'nin arkadaşları İdo Tatlıses'ten para istedi. Mutlu çift daha sonra davul zurna eşliğinde evin kapısına indi. Karşılıklı göbek atan sevgililerin o anları kameralara yansıdı.

Yasemin Şefkatli beyaz sade bir elbise tercih ederken, İdo Tatlıses trençkot giydi.

İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli bu akşam evleniyor

PANDEMİDEN DOLAYI KALABALIK DÜĞÜNDEN VAZGEÇTİLER

İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli, daha önce Haliç Kongre Merkezi'nde bin kişilik bir düğünle evlenmeyi planlamış ancak pandemi nedeniyle vazgeçmişti. Daha sade bir düğün yapmayı tercih eden çift, bu akşam lüks bir otelde evlenecek.

Derya Tuna düğün öncesi alışverişte...

İbrahim Tatlıses’in eski eşi ve oğlu İdo’nun annesi Derya Tuna, önceki gün İstinyePark’da objektiflere takıldı.

Markalar Sokağı’nda bulunan vale noktasında aracını teslim ederken görüntülenen Tuna, kendisini görüntüleyen muhabirlerle ayaküstü sohbet etmeyi de ihmal etmedi.

Oğlu İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli’nin düğünü öncesi görüntülenen Tuna “Düğün hazırlıkları nasıl gidiyor?” sorusuna gülümseyerek, “Arkadaşlar şafak bir, yarın (bugün) düğünümüz var. Gerçekten çok heyecanlıyım, son eksiklerimi tamamlamaya geldim” dedi.

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İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli bu akşam evleniyor

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#İdo Tatlıses#Derya Tuna#Yasemin Şefkatli