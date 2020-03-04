“İddia değil! Ben mağdurum...” Can Yaman'a şok suçlamanın detayları!

Yaşadıklarını anlatan Gökaşan, “İddia değil! Ben mağdurum, kesinlikle samimi davranmadım. Kendisi benim elimi sıktı, mekandan attırmak istedi” diyerek o akşam yaşananları anlattı.



Hakan Ural ve Nur Tuğba Namlı’nın sunumuyla ekrana gelen “Neler Oluyor Hayatta?”, hafta içi her gün 09.00’da Kanal D’de..