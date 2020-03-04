Haber Giriş: 04.03.2020 - 14:14,
“İddia değil! Ben mağdurum...” Can Yaman'a şok suçlamanın detayları!
Oyuncu Can Yaman’ın kendisini darp ettiğini iddia eden Çiğdem Gökaşan, Kanal D’de yayınlanan sunuculuğunu Hakan Ural ve Nur Tuğba Namlı’nın yaptığı “Neler Olur Hayatta” programına telefonla bağlandı.
Yaşadıklarını anlatan Gökaşan, “İddia değil! Ben mağdurum, kesinlikle samimi davranmadım. Kendisi benim elimi sıktı, mekandan attırmak istedi” diyerek o akşam yaşananları anlattı.
Hakan Ural ve Nur Tuğba Namlı’nın sunumuyla ekrana gelen “Neler Oluyor Hayatta?”, hafta içi her gün 09.00’da Kanal D’de..
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