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Haber Giriş: 30.04.2020 - 07:25,Son Güncelleme:

İclal Aydın'ın acı günü

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İclal Aydın'ın acı günü
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İCLAL Aydın’ın anneannesi Sabire Çoker vefat etti.

Annesi Yücel Aydın ve anneannesinin fotoğrafını Instagram’da paylaşan İclal Aydın, o karenin altına duygu yüklü satırlar yazdı:

“Bir anne kızın son fotoğrafı bu. Her şeyi unutan annemin, annesini hatırladığı son gün. Anneannemizi birkaç gün önce kaybettik. Artık hiçbir şeyin farkında olmayan çocuk annem o geceden beri belki bunu hissettiğinden, belki bizim bilemediğimiz anne-evlat bağının gücünden hiç uyumuyor. Anneannem şimdi Ihlara’da kendi annesinin yanında yatıyor. Ihlara Vadisi kızı Sabire’yi yeniden göğsüne aldı.”

İclal Aydının acı günü

 

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