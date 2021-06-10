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İclal Aydın ilk imza gününü açık havada yaptı
İclal Aydın, yeni kitabı “Söylenmemiş Sözler”in ilk imza gününü normalleşme adımlarının atıldığı bu günlerde Kemerburgaz Kent Ormanı’nda yapılan Doğal Yaşam Günleri etkinliğinde yaptı.
Bu yıl dördüncü kez, şehrin ilk açıkhava kültür ve sanat alanı “Yeni Bir Yaşam” etkinlik alanında Happy Nest ve YBY tarafından gerçekleşen Doğal Yaşam Günleri’nde İclal Aydın okuyucuları ile buluştu.
Aydın, uzun bir aradan sonra kitap imzalatmanın ve okurlarıyla sohbet etmenin keyfini çıkardı.