Yeni evin keyfini birlikte süremeyecekler... 10 ay sonra aile parçalanıyor... Yürekleri sardı bir buruk acı

Varlıklı ve nüfuzlu bir ailenin oğlu olarak dünyaya gözlerini açtı... Annesi Kate de babası William da dünya çapında sevilen insanlar. Dedesi Charles deseniz onun gözünün içine bakıyor.

Zaten daha annesinin karnındayken parlak geleceği belliydi. Babasından sonra ülkesinin kralı olacak.

Böyle bakınca herkes George'un hayatının kusursuz olduğunu düşünür elbet. Ama gerçek hiç de öyle değil... Her ne kadar ayrıcalıklı da olsa onun da uyması gereken kurallar ve görünüşe göre çekmesi gereken bir hasret var.

GEORGE İÇİN YOL GÖRÜNDÜ

Annesi, babası ve kardeşleriyle yeni taşındıkları o güzel evin keyfini bile tam süremeden bütün bunlara veda etmek zorunda kalacak Prens George.

Bu yıl ailesinin yanında son kez bu kadar uzun kalacak.

Çünkü George, gelecek yılın eylül ayında yatılı okulun yolunu tutacak. Tıpkı babası Prens William ve amcası Prens Harry gibi!

Henüz Galler Prensi William ve Galler Prensesi Kate Middleton bu konuda net bir açıklama yapmış değil.

Ama bir aile geleneğinin devamı olarak George, çok büyük bir olasılıkla Eton College'a yatılı öğrenci olarak girecek 2026 yılının eylül ayında.

Hem de tam Galler ailesi yeni evleri Forest Lodge'a taşınmışken!





KENDİSİ GİBİ İYİ BİR EĞİTİM GÖRMESİNİ İSTİYOR

Bu konuda daha önce basına yansıyan iddialara göre Kate, oğlunun evden uzak kalmasına hiç sıcak bakmıyordu. O yüzden de her gün dersler bittikten sonra eve döneceği bir okulda eğitim görmesini istiyordu.

Ancak babası William onun kendisi gibi ülkenin saygın okullarından Eton College'da okumasına karar verdi. Bir başka deyişle George da babasının adımlarını izleyip yatılı okulda öğrenim görecek.

BBC'nin eski kraliyet muhabiri Jennie Bond'un ileri sürdüğüne göre, George'un akademik kaderi, 2026'nın eylül ayına bir yıldan az bir zaman kala çoktan mühürlendi.

Jennie "Evet, sanırım yeni okulu çoktan belirlenmiş" dedi.

Aslında Kate'in oğlunun yatılı okula gitmesini istememesinin bir nedeni de kendisinin bu konuda yaşadığı olumsuz deneyimler.





ANNESİNİN GÖNLÜ HİÇ RAZI DEĞİLDİ

Downe House adlı okuldayken arkadaşlarının zorbalığına uğradı. Fakat sonra Marlborough College'a geçti ve orada daha rahat bir öğrencilik dönemi geçirdi.

12 yaşındaki George, Eton College'a gidecek gitmesine ama bu konuda söylentiler de bitmiyor. Her ne kadar kocasının kararına boyun eğse de Kate oğlundan uzak kalacağı için büyük bir üzüntü yaşıyor. Hatta bu üzüntünün daha yeni iyileşmeye başladığı kanseri tetikleyeceğinden de korkuyor.

İleri sürülenlere göre Kate, ilk göz ağrısı George'un yatılı okulda okumaması için çok çaba harcadı, çok dil döktü.

Ama sonuç olarak William, oğlunun da kendisi gibi Eton'da okumasını, bunun geleceği için önemli olduğunu söyledi. Sonunda da zaten onun dediği oldu.

Kate her ne kadar karşı olsa da kocasının sözüne ve tabii ki aile geleneklerine boyun eğmek zorunda kaldı.





'BU KARAR KATE'İ YIKTI'

Kensington Sarayı'nın bir çalışanı "Kate, oğlu George'un kilometrelerce uzakta olan Eton College'da yatılı öğrenci olmasından dolayı yıkıldı." diye konuştu.

Söylentilere göre Kate, oğlunun bu şekilde okumaması için uzun bir süre çaba sarf etti. Ama kocası William'a yenik düştü bu konuda.

Kaynaklara göre geleceğin kralı olan Prens William, kendisi de aynı yollardan geçti. Geleceğe hazırlanması adına oğlunun da bunu yapması gerektiğini düşünüyor.

Yine kaynaklara bakılırsa Kate'in gönlü daha küçük olan oğlu George'un kendisinden uzakta olmasına el vermiyor... Bu yüzden gergin ve sinirli hissediyor. Yakında yuvadan uçacak olduğu için de George ile olabildiğince çok vakit geçirmek istiyor,





OĞLUNUN GÜVENLİĞİ DE ONUN İÇİN ENDİŞE KONUSU

Elbette kraliyet ailesinin bir üyesi olarak William, Kate ve çocukları gayet sıkı şekilde korunuyor. Ama Kate'in anne yüreği bu konuda da rahat değil ileri sürülenlere göre. Oğlunun yatılı okulda yeteri kadar güvende olacağına bir türlü kendi kendini ikna edemiyor.

Bir kaynak bu konuda: "Özellikle de sosyal medyanın bu kadar etkin olduğu bu çağda Kate, oğlu George'un özel hayatının gizliliği konusunda endişeye kapılıyor. Yatılı okulda kaldığı sürede de gözünün onun üzerinde olamayacağını biliyor. "

Diğer yandan ileri sürülenlere göre yatılı okul seçeneği üç kardeşten sadece George için geçerli değil. Şu anda 10 yaşında olan Charlotte da iki yıl sonra bir yatılı okula gönderilebilir.

En küçük kardeş Louis daha 7 yaşında. Bu yüzden onun için henüz öyle bir durum yok. Ama o da ağabeyi ve ablası gibi büyüdüğünde eğitimi için aile evinden uzaklaşması gerekebilir.