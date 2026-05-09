Ä°Ã§ine doÄŸduÄŸu zengin hayattan bÄ±ktÄ±: DuÅŸum bile var, ne bÃ¼yÃ¼k lÃ¼ks... Karavanda bir yatak bir mutfak

Haberin DevamÄ±

Belki de en gÃ¼zeli, aslÄ±nda elinde her tÃ¼r imkanÄ±n varken bunlarÄ±n getirdiÄŸi gÃ¼venle basit bir hayatÄ±n izini sÃ¼rmektir.

GÃ¼nÃ¼n birinde eÄŸer mecbur olmadÄ±ÄŸÄ±n bu sade hayattan bÄ±karsan dÃ¶necek bir yerin olduÄŸunu bilmenin rahatlÄ±ÄŸÄ±yla yani.

Â

LÃœKS EVÄ°NÄ° BIRAKTI KARAVANA TAÅžINDI

BÃ¼yÃ¼k olasÄ±lÄ±kla,Â yÄ±llarÄ±n Hollywood emektarÄ± Tom Hanks'in, ikinci evliliÄŸini yaptÄ±ÄŸÄ± Rita Wilson'dan dÃ¼nyaya gelen oÄŸlu Chet Hanks'in yaptÄ±ÄŸÄ± tam da bÃ¶yle bir ÅŸey.

Anne ve babasÄ±nÄ±n ÅŸÃ¶hreti sayesinde ayrÄ±calÄ±klÄ± bir dÃ¼nyaya gÃ¶zlerini aÃ§an 35 yaÅŸÄ±ndaki Chet, bÃ¼tÃ¼n bunlarÄ± bir kenara bÄ±rakÄ±p karavanda yaÅŸamayÄ± tercih etti.

Haberin DevamÄ±

Tabii Ã¶yle birÃ§ok Ã¼nlÃ¼nÃ¼n sahip olduÄŸu "tekerlekli saraylar" aklÄ±nÄ±za gelmesin...

Country mÃ¼zik alanÄ±nda kariyer yapmaya yÃ¶nelen Chet Hanks, iÃ§indeki duÅŸu bile "lÃ¼ks" saydÄ±ÄŸÄ±, gerÃ§ekten de basit bir karavanda yaÅŸÄ±yor bir sÃ¼redir.





'MUTFAÄžIM HATTA DUÅžUM BÄ°LE VAR'

ChetÂ bu yeni hayatÄ±nÄ± geÃ§tiÄŸimiz akÅŸam konuk olduÄŸu Jimmy Fallon'Ä±n programÄ±nda anlattÄ±. AslÄ±nda Los Angeles'ta bir evi olduÄŸunu sÃ¶yleyen Chet, Tennessee'ye taÅŸÄ±ndÄ±ÄŸÄ±ndan bu yana ise karavanda yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlattÄ±.

Los Angeles'taki evini dÃ¶ÅŸemek iÃ§in Ã§ok zaman ve emek harcadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti Chet Hanks. AynÄ± sÃ¼reci bir daha yaÅŸamamak iÃ§in ise daha basit bir hayatÄ± tercih etiÄŸini sÃ¶yledi.

GÃ¶rÃ¼nÃ¼ÅŸe gÃ¶re de bu yeni ve hem basit hem Ã¶zgÃ¼r hayat tarzÄ±ndan da gayet mutlu. "Kendi alanÄ±m olmasÄ± hoÅŸuma gidiyor" diye anlattÄ± Chet.

Sonra da "MutfaÄŸÄ±m var... DuÅŸum bile var. Ki bu bir karavan iÃ§in bÃ¼yÃ¼k bir lÃ¼ks" dedi.

Chet Hanks, karavanÄ±nda mutfaÄŸÄ± hatta duÅŸu bile olduÄŸunu sÃ¶yledi. Bir duÅŸun karavan iÃ§in lÃ¼ks sayÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± da ekledi.

Haberin DevamÄ±





'BU HAYAT DAHA UCUZ':Â SÃ¶ylediÄŸine gÃ¶re karavanÄ±nÄ± 30 bin dolara satÄ±n aldÄ±. DÃ¼zenlemek iÃ§in de 4 bin dolar daha masraf yaptÄ±. Karavan parkÄ± iÃ§in de ayda 400 dolar bir kira Ã¶dediÄŸini sÃ¶zlerine ekledi.

Â

Ã‡OK Ã‡ALIÅžMA VE LÃœKS ODAKLI HAYATI SEVMÄ°YOR

Her ne kadar zengin bir ailede doÄŸup hayatÄ±nÄ±n bÃ¼yÃ¼k bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde bunun keyfini sÃ¼rse de "Ã§ok Ã§alÄ±ÅŸma ve lÃ¼ks odaklÄ±" hayat tarzÄ±ndan hoÅŸlanmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± da sÃ¶zlerine ekledi Chet.

"Ä°nsanlar gerÃ§ekten ne istediklerini sorgulamalÄ±. Hayaliniz nedir? Bir lÃ¼ks araba mÄ±? Bunlar sadece eÅŸyalar" diye konuÅŸtu.

Haberin DevamÄ±

Bu arada karavan parklarÄ±nÄ±n Ã§ok da gÃ¼venli yerler olmadÄ±ÄŸÄ± konusundaki gÃ¶rÃ¼ÅŸlere de deÄŸindi genÃ§ adam.

"KaldÄ±ÄŸÄ±m yer Ã¶yle gÃ¼vensiz bir yer deÄŸil. Genellikle emeklilerin yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± sakin bir yer. Belki de orada yaÅŸayan en genÃ§ kiÅŸi benim" dedi.Â

KomÅŸularÄ±nÄ± da "iyi insanlar" diye tanÄ±mladÄ±.





BÃ¼yÃ¼k olasÄ±lÄ±kla Chat Hanks, bu hayat tarzÄ±nÄ± mÃ¼zik alanÄ±ndaki Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±yla da baÄŸdaÅŸtÄ±rdÄ±ÄŸÄ± iÃ§in seÃ§ti. Something Out West adlÄ± bir mÃ¼zik grubunda yer alan Chet Hanks, kÄ±sa bir sÃ¼re Ã¶nce Stagecoach Festivali'nde sahne almÄ±ÅŸtÄ±.





Yeri gelmiÅŸken Tom Hanks ve Rita Wilson'Ä±n Truman adÄ±nda bir oÄŸlu daha olduÄŸunu hatÄ±rlatalÄ±m.Â Hanks'in eski karÄ±sÄ± Samantha Lewes'tan da Colin ve Elizabeth adÄ±nda iki Ã§ocuÄŸu bulunuyor.

Â