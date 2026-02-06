Gizemli hastalÄ±ÄŸÄ± beÅŸ yÄ±l boyunca Ã¼nlÃ¼ oyuncuyu kemirip durdu: Durmadan yemek yediÄŸi halde damla damla eriyordu

Haberin DevamÄ±

Bu sÃ¶zler Ã¼nlÃ¼ bir oyuncuya ait...

Ã‡ok fazla yediÄŸi halde durmadan kilo kaybeden bu Ã¼nlÃ¼ oyuncunun hayatÄ± beÅŸ yÄ±l bÃ¶yle devam etti. Sonunda ne olduÄŸu ortaya Ã§Ä±ktÄ±.

BeÅŸ yÄ±l boyunca vÃ¼cudunda yer eden bir parazitti buna neden olan.

Bu sorunu yaÅŸayan oyuncu, KraliÃ§e Elizabeth'i canlandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± The Crown dizisi baÅŸta olmak Ã¼zere birÃ§ok yapÄ±mda rol alan Claire Foy.

41 yaÅŸÄ±ndaki Claire Foy, konuk olduÄŸu Table Manners With Jessie and Lennie Ware adlÄ± podcast yayÄ±nÄ±nda yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± bu saÄŸlÄ±k sorununu anlattÄ±.

Foy'un sÃ¶ylediÄŸine gÃ¶re yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ±n nedeni vÃ¼cuduna yerleÅŸen bir parazitti. YÄ±llar boyu bir tÃ¼rlÃ¼ sona ermeyen enfeksiyona da bu parazitin neden olduÄŸu ortaya Ã§Ä±ktÄ± sÃ¶ylediÄŸine gÃ¶re.

YILLARCA NE OLDUÄžUNU ANLAYAMADI

Claire Foy, bu paraziti nereden kaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± net olarak bilmiyor. Ama Fas'a yaptÄ±ÄŸÄ± bir gezi sÄ±rasÄ±nda kapmÄ±ÅŸ olabileceÄŸine inanÄ±yor.

VÃ¼cudunda bir ÅŸeylerin ters gittiÄŸini anlamasÄ± ise biraz zaman aldÄ± Foy'un sÃ¶ylediÄŸine gÃ¶re.

"Kilo kaybetmeye devam ediyordum. Ne olduÄŸunu da bilmiyordum. Ama her ÅŸeyi de yiyordum, her zaman aÃ§ hissediyordum" diye anlattÄ± durumu.

Sunucu Jessie Ware'in sorusu Ã¼zerine Claire Foy, yapÄ±lan kan ve dÄ±ÅŸkÄ± testinin ardÄ±ndan kendisinde parazit bulunduÄŸunun anlaÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±sÃ¶yledi.

Bu arada küçük bir not... Parazit enfeksiyonlarÄ± baÅŸka bir canlÄ±dan beslenen organizmalarÄ±n neden olduÄŸu hastalÄ±k. AteÅŸ, yorgunluk, baÄŸÄ±rsak sorunlarÄ±, deri döküntüleri ve nörolojik semptomlara yol açabiliyor.

EN AZ BEÅž YIL UÄžRAÅžTI

Claire Foy "En az beÅŸ yÄ±l bu parazitle yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±mÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum" dedi.

Oyuncu, bu parazitten kurtulmak iÃ§in antibiyotik kullanmak istemediÄŸi iÃ§in kahve iÃ§meyi bÄ±rakmak da dahil Ã§ok sÄ±kÄ± bir diyet uyguladÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlattÄ±.

Parazit kalÄ±cÄ± olarak tedavi edildikten sonra bile kahve iÃ§meyi bÄ±raktÄ±ÄŸÄ±nÄ± da sÃ¶zlerine ekledi Ã¼nlÃ¼ oyuncu.

Bu arada Fas'ta parazit kaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± ileri sÃ¼renlerden biri de rol aldÄ±ÄŸÄ± Real Housewives adlÄ± yapÄ±mla tanÄ±nan Brandi Glanville oldu. O da parazit nedeniyle yÃ¼zÃ¼nde deformasyon meydana geldiÄŸini ileri sÃ¼rdÃ¼.





Brandi Glanville de bir parazit nedeniyle yÃ¼zÃ¼nÃ¼n deforme olduÄŸunu ileri sÃ¼rÃ¼p Ã§ok uzun sÃ¼re bu derdine Ã§are aramÄ±ÅŸtÄ±.