İçindeki bu yangını unutma! Ünlü isimler yangın bölgelerine yardım çağrısında bulundu...

Sanatçıların bir kısmı da sosyal medyada “Söz veriyorum” hashtag’i açarak yangın bölgelerinde otel yapılması durumunda konaklama ve sahne yapmayacaklarını belirtti.

Burcu Biricik: Kendime söz

Kendime bir söz. Yanan ormanlık alanlarımıza yapılacak herhangi bir otele, işletmeye adımımı atmayacağım. Bundan öncekilere de atmadığım gibi. İçindeki bu yangını unutma, ciğerinin nasıl yandığını unutma!

Kenan Doğulu: O tesislerde olmadım olmayacağım



Bugüne kadar bir doğa yangını sonrası inşa edildiğini bildiğim herhangi bir yerde sahne almam için gelen teklifleri kesinlikle reddettiğim gibi, bundan sonra da bu yanan alanların üzerindeki tesislerde şarkı söylemeyeceğime söz veriyorum.

Murat Boz: Sahneye çıkmam



Eğer bir gün yanan ormanlarımızın yerine turistik tesisler yapılırsa, o tesislerde asla sahne almayacağım.

Demet Akalın: Doğa kendini toparlayacak



Demet Akalın, yangın bölgesine 20-25 bin liralık acil ihtiyaç malzemesi göndereceklerini söylerken gözyaşlarını tutamadı. Merve Özbey de Akalın’a destek verdi ve yanmaz ayakkabı gönderdi. Akalın ayrıca, 2020’de büyük Avustralya yangınında yanan ormanların 1.5 yıl sonraki hallerini paylaşarak, “Doğa kendini toparlayacak, yeter ki şu yangınlar sönsün” dedi.





İsmail Acar: Tablo bağışı



Ressam İsmail Acar, yağlı boya tablosunu yurt genelinde yanan ormanların yeniden canlandırılması amacıyla Bizim Dünyamız Vakfı’na bağışladı. 2000’li yılların başında zeytin ve portakal ağaçları resimleri çizdiğini belirten Acar, “İklim değişikliğiyle ilgili faaliyet gösteren bir vakfa ve böylesi travmatik bir süreç geçirdiğimiz döneme de çok uygun olacağını düşünerek, bu eserle farkındalık adına bir katkıda bulunmak istedim” dedi.

Şahan Gökbakar: Sesimiz duyuldu



Marmaris’te evi olan ve bölgedeki yangını anbean Instagram’da paylaşıp yardım isteyen Şahan Gökbakar’ın çağrısı yanıt buldu. Bölgeye yangın söndürme helikopteri gönderildi. Turgut Şelalesi’nden yayın yapan komedyen, “Şu an 3 helikopter geldi. Kontrole alınacak inşallah. Çok teşekkürler sesimizi duyan yetkililere” diye konuştu.

Pamir Pekin: Yardım için bölgede



Oyuncu Pamir Pekin, Muğla’da 5 gündür devam eden yangın söndürme faaliyetlerine katıldı. Pekin, yangın bölgesinde yaşadıklarını takipçileriyle paylaştı.

Türkan Şoray: Çaresizlik içindeyim

Kaç gündür herkes gibi benim de içim yanıyor. Çaresizlik içinde izliyorum. Ormanlarımız, ormanda yaşayan can dostlarımız, alev alev yanıyor ve vatandaşlarımız çaresizlik içinde, gözyaşlarıyla ateşle savaşırken umutla yangın söndürme uçaklarını bekliyor. Bu yangınlarda kaybettiğimiz vatandaşlarımızı minnetle anıyor ve Allah’tan rahmet diliyorum. Bu çaresizlik kaderimiz olmasın. Yürekten dilerim ki bu felaket bir an önce son bulsun. Bunun için gerekli müdahaleler bin an önce yapılsın.

Tuğba Özay: Kimseyi mağdur edemezdim

Tuğba Özay, “Yangından sonra hastaneye kaldırıldınız ve sonrasında bir açılışa katıldınız. Gelen tepkiler için neler söylemek istersiniz”? sorusuna cevap verdi: “Açılış 2 ay önceden sözleşme yaptığım bir iş ve ben bu insanların reklam yüzüyüm. Kimseyi mağdur etmeye hakkım yok, hakkımda böyle dedikodu çıkaranlara da yazıklar olsun. Bin kere yazıklar olsun.” Özay, kendisi hakkında yapılan bazı haber ve eleştirilere karşı açtığı hukuki mücadelesi hakkında bugün Çağlayan Adliyesi önünde avukatıyla birlikte bir basın toplantısı yapacak.

Bakan Ersoy: Yapılaşmaya açılamaz



Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy yanan yerlerin yapılaşmaya açılacağı iddialarını “Yanan arazilerle ilgili olan kısım, hem anayasa hem kanunlarımızla özellikle belirtilmiştir. Yanan araziler orman arazileri öncelikli olarak ağaçlandırılması gereken arazilerdir. Herhangi bir amaçla yapılaşmaya ya da farklı amaçla tahsisi zaten hukuken de mümkün değildir” diye yanıtladı.

