İçinde zerre kadar aile sevgisi kalmamış... Küçük kız kardeşini bile elinin tersiyle itti!

İşte dünyanın en ünlü ve zengin çiftlerinden biri olan, yıllarca çalışıp kazandıklarıyla kendilerine bir "krallık" kuran Victoria ve David Beckham da bunlara bir örnek.

Çiftin yarım milyarlık serveti var ama dört çocuklarının en büyüğü olan Brooklyn, Nicola Peltz ile evlendikten sonra ellerinin arasından kayıp gitti...

Sadece kendine bir aile kurmakla yetinmedi kendi öz anne ve babasına dahası kardeşlerine de sırtını döndü.

Görünüşe göre de bu aile kavgası öyle kısa zamanda düzelecek türden de değil...

Brooklyn, kendini karısına ve onun ailesine öyle bir kaptırdı ki artık kendi ailesini gözü görmüyor... Bebekken kucağında taşıdığı küçük kız kardeşi Harper Seven'ı bile.





KENDİNE INSTAGRAM HESABI AÇTI

Geçen temmuz ayında Harper'ın 14'üncü doğum günü karısıyla birlikte sosyal medyadan da olsa kutlayıp sanki en azından ona bir ayrıcalık tanıyormuş gibi bir görüntü sergiledi Brooklyn.

Ama Harper'ın hayatında kendince önemli saydığı bir adıma duyarsız kaldı.

Beckham ailesinin dört çocuğunun en küçüğü ve tek kızı Harper kendine bir Instagram hesabı açtı...

Elbette bu karar yüzünden anne ve babası eleştirildi ama belli ki Harper yaşıtlarının ve çevresinin de kapıldığı bu sosyal medya akımına kapılmıştı.

Artık usul usul bir genç kız olan Harper Seven, hesabının biyografi kısmına "Favori sarışınınız" diye yazdı.





BROOKLYN, KARDEŞİNİ GÖRMEZDEN GELDİ

Sonra da ailesinin lüks evlerinin bulunduğu Londra, Los Angeles ve Miami'yi de yerleşim yeri olarak gösterdi.

Hatta ilk paylaşımında da annesi Victoria ile birlikte poz verdi.

Harper Beckham'ın Instagram hesabı herkese açık değil fakat daha şimdiden onu takip eden çok sayıda kişi oldu... Bunlar arasında tanınmış isimler ve elbette aile üyeleri de var.

23 yaşındaki ağabeyi Romeo, 20 yaşındaki diğer ağabeyi Cruz onun sevgilisi Jackie Apostel, Harper'ı takipe alan aile üyeleri.

Elbette Harper Seven Beckham gibi ünlü bir aileye mensup bir kullanıcı kısa sürede çok sayıda Instagram takipçisine ulaşacaktır.

Ama aralarında iki eksik var: Büyük ağabeyi Brooklyn ile karısı Nicola Peltz.

26 yaşındaki Brooklyn ile 30 yaşındaki Nicola, Harper'ın Instagram heyecanını paylaşmadı kısacası. Brooklyn, bir zamanlar bebekken kucağından indirmediği küçük kardeşini görmezden geldi.

Harper'ı takip eden aile üyeleri arasında henüz Brooklyn ile karısı Nicola yok.





Kendine Instagram hesabı açan Harper, ilk paylaşımında annesiyle birlikte kamera karşısındaydı.

İYİMSER TAHMİNLER DE VAR

Ama bazı iyimser tahminlere göre Brooklyn ile Nicola, ABD ile İngiltere arasındaki saat farkı nedeniyle henüz Harper'ın hesabından haberdar değil. Bu yüzden de onu takip etmiyorlar.

Diğer yandan bazılarına göre neredeyse bütün basında yer alan bu haberi ABD'de yaşasalar bile Brooklyn ile Nicola duymamış olamaz. Ama Brooklyn ailesiyle bağ kurmak istemediği için kardeşini de gözden çıkardı.

Beckham ailesinin bu büyük aile kavgasının sonunun nereye varacağını ise zaman gösterecek.