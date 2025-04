İçimden bir ses bana 'Boşan ondan' dedi... 25 yıllık evlilik böyle bitti... Yuvası dağılınca milyonlara kondu

Haberin Devamı

Tıpkı Microsoft'un kurucularından Bill Gates'in eski karısı Melinda Gates ya da boşandıktan sonraki soyadıyla Melinda French gibi.

Bill Gates ile 1994 yılında evlenip bu süreçte üç tane çocuk sahibi olan Melinda, 2021 yılında resmen boşandı. Ama yollarını ayırmaya 2019 yılında karar verdiler.

HER ŞEY TEKRARLAYAN BİR KABUSLA BAŞLADI

İşte Melinde French, bu sürece de anılarını bir araya getirdiği The Next Day adlı kitabında yer verdi. Melinda French, kitabında kendisini Bill Gates'ten boşanmaya götüren sürecin üzerindeki sır perdesini de araladı bu şekilde.

60 yaşındaki Melinda, kitabında boşanmaya karar verdiği 2019 yılında haftalar boyunca aynı kabusu gördüğünü itiraf etti.

Gördüğü kabusu da şöyle satırlara döktü: "Başlarda güzel bir evde duruyordum. Sonra evin dağıldığını, temelinin oyulduğunu, okyanus tarafından aşındırıldığını fark ediyordum. Altımdaki zemin çökmeye başlıyordu."

GECELERCE KAN TER İÇİNDE UYANDI

Bu tekrarlayan kabusu gördüğü her gece panik içinde uyanıp titrediğini ve sakinleşmek için derin nefesler almak zorunda kaldığını anlattı Melinda kitabında.

Melinda French, bu gördüğü rüyanın aslında ne anlama geldiğini ve kendisini hangi konuda uyardığını zaten biliyordu kitabında yazdığına göre. Çünkü o dönemde Bill Gates'in sadakatsizliğine dair haberler çoktan dalgalar halinde yayılmıştı.

Bu yüzden de gördüğü kabusun neyle ilgili olduğunu anlaması için çok da uğraşması gerekmedi.

BİR KARAR VERMESİ GEREKTİĞİNİ ANLADI

Fakat ilerleyen zamanda Melinda'nın kabusları şekil değiştirip daha da sertleşmeye başladı.

Özellikle bir tanesinde kendisini ve ailesinin bir uçurumun kıyısında durduğunu görüyordu. Bir keresinde de üzerinde durduğu toprak parçası çatladı ve Melinda ailesinden ayrı düştü.

O kabustan uyandıktan sonra bile yalnızlık ve korku duygusundan kurtulamadı Melinda.

Kitabında anlattığına göre o anda da artık bir karar vermesi gerektiğini fark etti. Ve bunu tek başına yapması gerekiyordu.

SONRA BİR SES DUYMAYA BAŞLADI

Yine kitabındaki satırlara bakılırsa Melinda bir süre sonra da kafasının içinden bir ses duymaya başladı.

O ses yumuşacık bir otoriterlikle kendisine evliliğiyle ilgili yürek parçalayan bir mesaj veriyordu: "Bu artık doğru değil.."

Elbette böyle bir durum kimin başına gelse onu korkutur. Melinda'ya olan da buydu... Bu sesi susturmak için elinden geleni yaptı. Uzun bir iş gezisine çıktı, Güney Afrika'da okuyan kızı Phoebe'yi ziyarete gitti. Kış tatillerine çıktı.

Hatta bir keresinde dönüşte uçak yolculuğunda kendisine eşlik etmesi için bir arkadaşına yalvardı. O yolculukta içindeki sesle başa çıkmak zorunda kalmaktan korkuyordu.

SES GİDEREK YÜKSELDİ

Ama o kafasının içindeki sesi susturmaya çalıştıkça ses giderek yükseldi. Sürekli aynı mesajı tekrarlamaya başladı. Sonunda o sesi susturmaya çalışmak yerine onu iyice dinlemeye karar verdi Melinda French.

O dönemde Bill Gates ile birlikte evliliğini kurtarmak için bir New Mexico tatiline çıkmaya karar verdi. Ama ses eskisinden de fazla duyulmaya başladı.

O tatilin ilk döneminde Bill ve Melinda sıradan bir tatile gitmiş gibi davrandılar. Doğa yürüyüşlerine çıktılar, birlikte akşam yemekleri yediler.

Ama sonra bir gece Melinda tek başına kaldığında aslında New Mexico'ya neden gittiğini birden anladı.



SONUNDA EVLİLİK BİTTİ: gelin Melinda'nın kitabındaki satırlarda bir bakalım: "İç sesim tekrar konuşmaya başladı ve bu seferki sözleri kesindi: "Bill'den ayrılmanın zamanı geldi." Zaten 2019 yılında alınan bu kararın ardından çiftin boşanması 2021 yılında resmen tamamlandı.





BOŞANIRKEN ONA BİR SERVET VERDİ: Melinda, BilL Gates ile 1987 yılında onun şirketi olan Microsoft'ta çalışırken tanıştı. 1994 yılında evlendiler. Bill Gateş boşanırken karısına 76 milyar dolar ödedi. Böylece eski çift tarihin en pahalı boşanmasının kahramanları olarak tarihe geçti.

İKİ TANE TORUNLARI VAR: Bill Gates ile Melinda French Gates'in bu evlilikten 28 yaşında Jennifer, 25 yaşında Rorry ve 22 yaşında Phoebe adında üç tane çocuğu bulunuyor. Çiftin en büyük kızı Jennifer 2021 yılında Mısırlı jokey Nayel Nassar ile evlendi. Çiftin bu evlilikten iki tane çocuğu bulunuyor.