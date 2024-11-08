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İçi hem karısına hem de babasına yanıyor… 'Hayatımın en zor yılını geçirdim'

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#Prens William#Kate Middleton#Kral Charles
İçi hem karısına hem de babasına yanıyor… Hayatımın en zor yılını geçirdim
Oluşturulma Tarihi: Kasım 08, 2024 16:00

İçine doğduğu aile sayesinde dünyada çok az insana nasip olan ayrıcalıklarla büyüdü. O hem bir prens hem de gelecekte yakın bir gelecekte dünyanın hâlâ varlığını devam ettiren en büyük imparatorluğunun kralı olacak.

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Oysa doğduğundan beri saraylarda yaşayıp adeta kuş sütü içerek beslense, ömrü boyunca hiç yokluk çekmeyeceğini bilse de onun da herkes gibi yorulduğu, üzüldüğü zamanlar, ailesi ve sevdikleri için (mecburen) gizlice döktüğü gözyaşları var.

İçi hem karısına hem de babasına yanıyor… Hayatımın en zor yılını geçirdim

ONDAN HİÇ BEKLENMEYECEK BİR İTİRAFTA BULUNDU

Bir kraliyet ailesi üyesinden beklenmeyecek açık sözlülükle de 2024 yılı boyunca yaşadıklarını anlattı, son bir yıldır ailesinin üzerinde dolaşan ve bir türlü dağılmak bilmeyen kara bulutlardan bahsetti.

İçi hem karısına hem de babasına yanıyor… Hayatımın en zor yılını geçirdim

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Şu sıralar Güney Afrika’da kraliyet turunda olan İngiltere tahtının varisi Galler Prensi William hem eşi Kate Middleton'ın hem de babası Kral Charles’ın kanser teşhisi almasının ardından “acımasız” bir yıl geçirdiğini itiraf etti.

"BU, HAYATIMIN EN ZOR YILIYDI" 

42 yaşındaki prens, Güney Afrika'nın Cape Town kentinde yaptığı açıklamada 2024 yılı için “Korkunçtu” yorumunu yaptı ve “Bu, hayatımın en zor yılıydı” dedi.

İçi hem karısına hem de babasına yanıyor… Hayatımın en zor yılını geçirdim

Galler Prensi, karısı Kate Middleton ve babası Charles’la “yaşadıkları şeylerin üstesinden geldikleri” için “çok gurur duyduğunu”, ancak kişisel ve ailevi açıdan geçirdiği bu zorlu ayların acımasız olduğunu belirtti.

İçi hem karısına hem de babasına yanıyor… Hayatımın en zor yılını geçirdim

BİR YANDA KARISI BİR YANDA BABASI... TÜM ZOR GÖREVLER ONUN ÜSTÜNE YIKILDI

Eylül 2022'de Kraliçe 2. Elizabeth'in ölümünün ardından Galler Prensi olarak artan sorumluluklarını yansıtan William “Bu yüzden, diğer her şeyin üstesinden gelmeye ve her şeyi yolunda tutmaya çalışmak gerçekten zor oldu” itirafında bulundu.

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42 yaşındaki Middleton kanser teşhisini mart ayında kamuoyuna açıklarken, Charles'ın kanser teşhisi ise bir ay önce duyurulmuştu.

İçi hem karısına hem de babasına yanıyor… Hayatımın en zor yılını geçirdim

William 9 Eylül'de Kate’in kemoterapi tedavisini tamamladığını duyurduktan sonra karısının durumunun “iyi olduğunu” paylaştı.

"KİM DEMİŞ RAHATIM DİYE!"

Ve rahat göründüğünün söylenmesi üzerine William “Bu yıl daha az rahat olamazdım, bu yüzden hepinizin bunu görmesi çok ilginç” yanıtını verdi.

İçi hem karısına hem de babasına yanıyor… Hayatımın en zor yılını geçirdim

Üç çocuk babası prens daha sonra işine ve ailesine odaklanmanın onu her gün motive ettiğini açıkladı.

William, “Ama bu daha çok devam etmekle ilgili bir durum ve devam etmek zorundasınız,” dedi. “İşimden keyif alıyorum, tempomu ayarlamaktan ve aileme de zaman ayırdığımdan emin olmaktan keyif alıyorum.”

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İçi hem karısına hem de babasına yanıyor… Hayatımın en zor yılını geçirdim

Bu haftanın başlarında kraliyet yazarı Robert Jobson Hello! dergisine konuştu ve Middleton'ın kanser tedavisinin ardından fitness rutinine geri döndüğünü paylaştı.

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KATE ARTIK İYİ... SPOR SALONUNA BİLE GERİ DÖNDÜ

Jobson yaptığı açıklamada, “Anladığım kadarıyla Catherine çok iyi durumda,” dedi. “Spor salonuna geri döndü ve yapmak istediği her şeyi yapıyor.”

İçi hem karısına hem de babasına yanıyor… Hayatımın en zor yılını geçirdim

Middleton'a ne tür bir kanser teşhisi konulduğu açıklanmamış olsa da, bu bahar haberi kamuoyuna duyurduğunda bunun “büyük bir şok” olduğunu itiraf etti.

Bu arada Charles'a şubat ayında prostat büyümesi nedeniyle geçirdiği ameliyatın, Kate Middleton’a ise ocak ayında karın bölgesinden geçirdiği operasyonun ardından kanser teşhisi konmuştu.

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#Prens William#Kate Middleton#Kral Charles

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