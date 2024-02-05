İki yıl sonra oğlunun desteğiyle sahnede... İçini yakan hasreti dindirdi, anılar gözünde canlandı

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Hiç beklenmedik bir anda oğlunun kolunda sahneye çıkan ünlü şarkıcı, mikrofonun önüne geldiğinde duygularına hakim olamadı. Kalbinden yükselen sözcükler, dudaklarından döküldü.

O gece orada olmasıyla büyük bir şok yaratan şarkıcı " Sizi seviyorum. Burada olmaktan mutluluk duyuyorum dediğim anda gerçekten ve kalbimin derinliklerinden bunu söylemek istiyorum" dedi.

OĞLUNUN KOLUNDA SAHNEYE ÇIKTI

Dün gece Los Angeles'ta düzenlenen, müzik dünyasının en önemli ödülü olan Grammy töreninde sahneye çıkarak gecenin şokunu yaşatan bu ünlü Celine Dion.

Yakalandığı katı kişi sendromu nedeniyle bir süredir sahneden uzak olan Dion, artık şarkı söyleyemese de sahneyle ve seyirciyle olan özlemini giderdi.

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55 yaşındaki Celine Dion, kendisinden sonraki kuşaktan gelen meslektaşı Taylor Swift'e ödülünü sundu. Mutluluğu kalbinden taşıp yüzüne yansıyan Celine Dion, kısa ama duygu dolu bir konuşma da yaptı.

"Tek bildiğim şarkı söylemek. Sahneye çıkmayı özledim" demesine rağmen sağlığı el vermediği için mesleğinden uzaklaşan Dion, sesini bile kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya.

TAYLOR SWIFT'E ÖDÜLÜNÜ VERDİ, ARKASINI DÖNÜP GİTTİ

Hayata veda eden eşi Rene Angelil ile evliliğinden dünyaya gelen 23 yaşındaki oğlu Rene Charles'ın kolunda sahneye çıktı Dion. Sonra da yılın albümü ödülünü Taylor Swift'e takdim etti.

Fakat Dion bundan önce kısa bir konuşma yaptı. Dion "Hepinize teşekkürler... Sizi seviyorum. Güzel görünüyorsunuz.. Burada mutlu olmaktan mutluluk duyduğumu söylediğimde kalbimin derinliklerinden gerçekten bunu söylemek istiyorum" dedi.

Dion, 27 yıl önceki Grammy anısını da hatırlattı seyirciye. Müzik dünyasının iki efsanesi Diana Ross ile Sting'in kendisine ödülünü verdiğini söyledi.

Dion sonra da Taylor Swift'in Midnights ile yılın albümü ödülüne değer görüldüğünü açıkladı. Bu arada hemen belirtelim Taylor Swift, aynı ödülü dördüncü kez kazanarak Grammy tarihine geçti.

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TEDAVİSİ OLMAYAN HASTALIĞA YAKALANDI

Celine Dion, 2022 yılının ayında tedavisi olmayan katı kişi sendromuna yakalandığını duyurmuştu. Hastalığı nedeniyle kaslarını kullanamayan Dion'un sesini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu da geçen ay kız kardeşi açıkladı.

Ünlü şarkıcının hastalıkla mücadelesi bir belgesele de konu oldu. Bir yıldan fazla bir süredir Dion'un hastalıkla mücadelesini kayıt altına alıyor bu belgesel.

Sağlığından kaynaklanan bu zorlukları aşmaya çalışan Celine Dion, bu konuda "Bu hastalığın beni tanımlaması için çekilmedi bu belgesel. Amacımız bu hastalık hakkında farkındalık yaratmak" diye konuştu.

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Celine Dion belgeselle ilgili olarak yaptığı açıklamada "Bu son birkaç yıl benim için zorlu bir mücadele dönemi oldu. Durumumu keşfettim ve onunla nasıl yaşayacağımı öğrendim. Fakat bu hastalığın beni tanımlamasına izin vermeyeceğim" dedi.

SESİNİ BİLE KAYBEDEBİLİR

Dion açıklamada sahneye dönmek için verdiği mücadele sırasında şarkı söylemeyi ne kadar çok özlediği fark ettiğini de sözlerine ekledi.

Celine Dion, iki yıl önce tedavisi olmayan katı kişi sendromuna yakalandığını sosyal medya hesabından göz yaşları içinde duyurduğunda hayranları da şoke oldu.

Hastalık yüzünden kaslarını yeteri kadar kullanamaz hale gelen Dion, ablasının geçen yıl yaptığı açıklamaya göre sesini bile kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya.

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Dion'un ablası Claudette'in anlattığına göre ünlü şarkıcı bir tür kas olan ses tellerini de kontrol edemiyor. Bu yüzden bir şarkıyı baştan sona seslendirmesi mümkün değil. Ama Dion'un en büyük hayali sahneye dönmek ve yine şarkılarını söylemek. Hatta gerekirse tekerlekli sandalyeyle bile sahneye çıkabileceğini düşünüyor Dion.





NADİR RASTLANAN VE TEDAVİSİ OLMAYAN HASTALIK

Celine Dion'un yakalandığı katı kişi sendromu çok nadir görülen bir hastalık. Belli ve kesin bir tedavisi de yok. Doktorların yapabildiği tek şey bazı ilaçlarla durumu kontrol altına alabilmek. Bu arada katı kişi sendromunun milyonda bir kişide görüldüğünü de hatırlatalım.

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Hastalık, kas spazmlarına yol açıyor. Bu durum da kişinin hareket yeteneğini kısıtlayıp kimi zaman yürümesini bile imkansız hale getiriyor.

Celine Dion daha önce yaptığı açıklamada hastalığın ilerlemesini yavaşlatmak için bazı ilaçlar kullandığını ve bir spor eğitmeniyle hareketlilik konusunda çalıştıklarını söylemişti.

Ünlü şarkıcı iki yıl önce hastalığa yakalandığını açıkladığı paylaşımında "Tek bildiğim şey şarkı söylemek. Hayatım boyunca yaptığım ve yapmayı en çok sevdiğim şey bu" diye konuşmuştu.

Sahneye çıktığında ruhuyla ve bedeniyle kendini tamamen işine verdiğini anlatan Celine Dion, hayranlarına da "Sizi öyle özledim ki" diye seslenmişti.