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İbrahim Tatlıses'ten sitem dolu mesaj: Çekirdek ailemi dağıttılar!

#İbrahim Tatlıses#Ahmet Tatlıses#Gülçin Karakaya
İbrahim Tatlısesten sitem dolu mesaj: Çekirdek ailemi dağıttılar

İbrahim Tatlıses sosyal medya hesabından isyan etti. 'Çekirdek ailemi dağıttılar' diyen ünlü türkücü, 'Allah da onları bildiği gibi yapsın' ifadelerini kullandı.

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Geçtiğimiz günlerde kızı Dilan Çıtak'ın nişanını yapan İbrahim Tatlıses sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi.

Aile ve özel hayatında sıkıntılı günler yaşayan İbrahim Tatlıses kendisinden 43 yaş küçük sevgilisi Gülçin Karakaya'dan ayrılmış, oğlu Ahmet Tatlıses ile de karakolluk olmuştu.

Programında yakınlarına sitem eden ünlü türkücü "Bu saatten sonra kimseye hesap veremem, vereceğimi verdim. Çocuklarımın geleceklerini garantiledim. Kimseye sorumlu değilim. Kafamı dinlemek istiyorum" ifadelerini kullanmıştı.

KAFALARI KARIŞTIRAN PAYLAŞIM

İbrahim Tatlıses'in yayınladığı son mesaj dikkat çekti. Twitter hesabından paylaşımda bulunan türkücü "İzmir'de 'çekirdek bir ailem var' dedim. Ailemin içine ettiler... O çekirdek aileyi büyütecektim! Bu saatten sonra kime hesap vereceğim Allah’tan başka kimseye... Yapacağımı yapmışım herkesin yaşamı, hayatı garantide! Kim sebep olduysa Allah da onları bildiği gibi yapsın hakkımı helal etmiyorum" dedi.

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İbrahim Tatlıses'in sitem dolu mesajı kimin için yazdığı merak konusu oldu.

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SENİNLE GURUR DUYUYORUZ! 

İbrahim Tatlıses'in Ayşegül Yıldız ile evliliğinden dünyaya gelen Elif Ada Tatlıses bugün okulda bilim şenliği etkinliğine katıldı.

Arkadaşlarıyla deney yapan Elif Ada'yı annesi de okulda ziyaret etti. Ayşegül Yıldız paylaştığı fotoğrafın altına şu notu düştü: "Baban da ben de seninle gurur duyuyoruz kuzum. Yolun hep ilim, bilim ve vicdanın olsun güzel kalpli bebeğim."

İbrahim Tatlısesten sitem dolu mesaj: Çekirdek ailemi dağıttılar

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#İbrahim Tatlıses#Ahmet Tatlıses#Gülçin Karakaya

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