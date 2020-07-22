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Haber Giriş: 22.07.2020 - 17:11,Son Güncelleme:

İbrahim Tatlıses'ten Pınar Gültekin cinayeti tepkisi: Erkeklik adına kara bir lekesin!

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İbrahim Tatlıses'ten Pınar Gültekin cinayeti tepkisi: Erkeklik adına kara bir lekesin!
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Muğla'nın Ula ilçesinde, 5 gündür kayıp olan üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in (27) eski sevgilisi tarafından öldürüldüğünün ortaya çıkması Türkiye'yi ayağa kaldırdı. Sanatçı İbrahim Tatlıses de tepkisini "Erkeklik adına kara bir lekesin" sözleriyle gösterdi.

Pınar Gültekin’in vahşice öldürülmesinin ardından gözaltına alınan zanlı Cemal Metin Avcı, dün çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı. Ünlüleri isyan ettiren acı haber sonrasında İbrahim Tatlıses de sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Tatlıses, Gültekin'in katili hakkında, "Bravo lan haza delikanlıymışsın, boğacaksın yakacaksın betona gömeceksin ne ayaksın oğlum sen!!! Hangi filmi seyrettin de bunları yaptın bunlar filmlerde bile olmaz oğlum erkeklik adına sen bir kara lekesin lan şerefsiz" mesajını paylaştı.

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Pınar Gültekinin acı haberi ünlüleri isyan ettirdi
Pınar Gültekin'in acı haberi ünlüleri isyan ettirdi

 

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