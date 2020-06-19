İbrahim Tatlıses'ten 'köstebek' açıklaması!

İbrahim Tatlıses, aile sırlarını ifşa eden birinin olduğunu belirterek, "Köstebeğe ulaşmaya az kaldı" demişti.

Dün instagram hesabından paylaşım yapan usta sanatçı, "İçimizdeki köstebeğe ulaşmaya az kaldı. Bence ben onu bulmadan o kendini açık etse de, o da biz de rahatlasak ama yakınım biliyorum, tam emin olmam gerek! Vebal almak istemiyorum. Çok da seviyorum be arkadaş neden?" ifadelerini kullanmıştı.

AHMET TATLI İFADE VERDİ

Tatlıses'in, dikkat çeken paylaşımının ardından oğlu Ahmet Tatlıses ifade vermek için emniyete gitti. Ahmet Tatlıses, İbrahim Tatlıses de o sırada karakoldaydı.Kapının önünde basın mensuplarının olduğunu öğrenen Ahmet Tatlıses, görüntü vermemek için arka kapıdan çıkarak uzaklaştı.



İBRAHİM TATLISES'TEN AÇIKLAMA GELDİ

Ahmet Tatlıses'in aile sırlarını ifşa ettiği iddialarının üzerine konuyla ilgili açıklama yapan İbrahim Tatlıses, 'Dün Twitter’dan paylaştığım bir yazımın bugün çok yanlış anlaşılmalara sebep olduğunu üzülerek gördüm . Benim bahsettiğim konu çok başkayken, olayın oğlum Ahmet Tatlıses’e bağlanmasına çok üzüldüğümü belirtmek isterim. Olaylar zamanlama açısından tamamen bir tesadüften ibarettir. Oğlum Ahmet hiçbir zaman köstebek olmamıştır olamaz da! Ahmet’im benim ilk göz ağrım ve kıymetlimdir. Oğlum da ben de her zaman birbirimizin yanında “Dağ” gibi durmuşuzdur ,ölene kadar durmaya da devam edeceğiz.' ifadelerini kullandı.