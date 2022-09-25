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İbrahim Tatlıses'ten kafa karıştıran açıklama: Hanımla boşandık... Yeniden evlenmeyi düşünüyorum!

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#İbrahim Tatlıses#Gülçin Karakaya#Ahmet Tatlıses
İbrahim Tatlısesten kafa karıştıran açıklama: Hanımla boşandık... Yeniden evlenmeyi düşünüyorum
Oluşturulma Tarihi: Eylül 25, 2022 14:37

25 Ağustos'ta Bodrum-Yalıkavak yolunda geçirdiği trafik kazasında ölümden dönen İbrahim Tatlıses, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla kafaları karıştırdı: Hanımla boşandık! Bahçeli güzel bir ev bulup yeniden evlenmeyi düşünüyorum…

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Geçtiğimiz ay trafik kazası geçiren ve ölümden dönen İbrahim Tatlıses'ten şaşırtan paylaşım.

Uzun zamandır İzmir de yaşayan, konser ve program çekimleri için İstanbul'a gelen İbrahim Tatlıses, paylaşımıyla kafaları karıştırdı.

Twitter hesabından, 'Hanımla boşandık! Bahçeli güzel bir ev bulup yeniden evlenmeyi düşünüyorum…' yazan Tatlıses'in bu açıklaması çok konuşuldu.

En son kendisinden 43 yaş küçük Gülçin Karakaya ile aşk yaşayan Tatlıses'in 'Hanımla boşandık' mesajını kimin için yazdığı merak konusu oldu.

İbrahim Tatlısesten kafa karıştıran açıklama: Hanımla boşandık... Yeniden evlenmeyi düşünüyorum

İbrahim Tatlıses'in sosyal medya paylaşımı çok konuşuldu. Bazı takipçileri Tatlıses'in evini sattığını, yeniden ev almak istediği için bu paylaşımı yaptığını öne sürdü.

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SEVGİLİMDEN AYIRDILAR

Bir süredir oğlu Ahmet Tatlıses'le arası açık olan İbrahim Tatlıses, Gülçin Karakaya ile ilişkisinin bitmesine oğlunun neden olduğunu ima etmişti. 'Beni sevgilimden ayırdı' diyen Tatlıses şunları söylemişti:

Bodrum’daki evime domuz yağı sürmüşler… Yoksa ben burada çekirdek ailemi kurmuştum evleniyordum. Şu an o kişi ile ayrıyım. Dünya bir tarafa o bir tarafa… Şu an aramız açık ama ben evleneceğim bütün mallarımı da o kişinin üzerine yapacağım. Ona her şey feda olsun, o benim sol yanım. Kimse yanımda yokken benim yanımdaydı. Bu kişi Gülçin Karakaya’dır. Aramızdaki yaş farkı hiç önemli değil, çocuklarım evlenmemi istemiyor ‘para gitmesin’ diye. Ben zamanı gelince paramı ne yapacağımı biliyorum. Hepsini Mehmetçik Vakfı’na bağışlayacağım. Lütfen beni kadın düşmanı göstermeyin.

İbrahim Tatlısesten kafa karıştıran açıklama: Hanımla boşandık... Yeniden evlenmeyi düşünüyorum
Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses ve Gülçin Karakaya aşkı Magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Kendisinden 43 yaş küçük sevgilisiyle evlendiğini söyleyen Tatlıses bir süre önce Karakaya ile sessiz sedasız yollarını ayırmıştı.

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70 yaşında 7 çocuk ve 10 toruna sahibi olan İbrahim Tatlıses, Bodrum'da genç sevgilisi Gülçin Karakaya ilk kez kameralar karşısına geçmişti.

 



 

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#İbrahim Tatlıses#Gülçin Karakaya#Ahmet Tatlıses

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