İbrahim Tatlıses'ten dikkat çeken paylaşım! Büyük oğlu Ahmet Tatlıses'i yok saydı...

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‘Hastayım kimsem yok’ diye aile fertlerine sitem eden İbrahim Tatlıses, yaptığı paylaşımla büyük oğlu Ahmet Tatlıses'i yok saydı. Kızı Gülşen ile karesini paylaşan Tatlıses altına şu mesajı düştü: ‘Bu benim Gülşen’im. Kimseyle kavga etmez. Bir de Gülden’im var babası hep duasındadır. Artı bir de Melek’im var o da babasının doktoruyla ilaçlarıyla uğraşır… Bir de Elif’im var ki sormayın! ‘Nasılsın baba’, ‘Süperim kızım’, ‘Ben de süperim baba’ deyip bitiriyor beni… Bir de Dilan var ki keşke erkek olsaydı. İdo’daki edep ve saygı da herkese örnek olacak boyuttadır. Bunların duası bana yeter de artar bile… Allah bunları bana çok görmesin.’

Tek tek çocuklarından bahseden Tatlıses büyük oğlu Ahmet Tatlıses’in adını dahi anmadı.. Baba-oğulun arası Bodrum’daki evlerin satışı yüzünden 1 yıldır açık. Tatlıses geçen ay beyin ameliyatı olan oğlunu hastanede ziyaret etmemişti.

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El ele alışveriş

Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, geçtiğimiz gün Metropol İstanbul’da görüntülendi. El ele spor mağazalarını dolaşan çift, eksiklerini tamamlamaya geldiklerini söyledi.

Yeni sevgiliyi ilk Dilara gördü

Oyuncu arkadaşlar Eylül Su Sapan ve Dilara Aksüyek önceki akşam Cihangir’deki Hayat adlı mekandaydı. Aksüyek’e cep telefonundan fotoğraflar göstererek kahkahalarla gülen Sapan, daha sonra kendisine hediye gelen kalp şeklindeki kurabiyeleri yedi. Oyuncunun Aksüyek’e yeni sevgilisinin fotoğraflarını gösterdiği öğrenildi. (Sayit DURMAZ)

Arabesk bizim ruhumuzda var

Derya Uluğ, Karfest etkinliklerinin finalinde konser verdi.

Derin yırtmaçlı gümüş payetli bir elbiseyle sahneye çıkan Derya Uluğ, gecede basın mensuplarının sorularını da yanıtladı. Şarkıcı, “Arabesk müziğe bakış açınız nedir?” sorusu üzerine şöyle dedi:

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“Ben klasik müzik eğitimi de, caz eğitimi de, Türk müziği eğitimi de aldım. Biz Türk’üz, bir yerden sonra ruhumuz arabesk ister. Derde şifa olan,

kalbe dokunan bir şey asla küçümsenemez.”

Kapağı hayranlarım seçti

Eşi Burak Yırtar’la Etiler’de görüntülenen Yasemin Sakallıoğlu, “Dış Güzellik Yasaklansın Ruh Güzelliğine Geçelim” adlı ilk romanının yakında çıkacağını açıkladı: “Kapağı hayranlarıma seçtirdim. Hiç beğenmediğim kapağı seçtiler ama onları kırmayacağım.” (Sayit DURMAZ)

Alışveriş turu

Selami Şahin’in kendisi gibi müzisyen oğlu Lider Şahin, geçtiğimiz gün sevgilisi Ecem Çırpan’la Zorlu Alışveriş Merkezi’nde görüntülendi. Günün erken saatlerinde geldikleri AVM’de kısa bir alışveriş turuna çıkan iki sevgili daha sonra baş başa kahve içip sohbet etti.

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