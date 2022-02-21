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İbrahim Tatlıses'ten aile fertlerine sitem: Hastayım kimse yanımda yok!

#İbrahim Tatlıses#İdo Tatlıses#Ahmet Tatlıses
İbrahim Tatlısesten aile fertlerine sitem: Hastayım kimse yanımda yok

İbrahim Tatlıses önceki akşam İstanbul Günay Restoran’da hayranlarının karşısına çıktı. 2 buçuk saat sahnede kalan İmparator, dünden bugüne sevilen şarkılarını seslendirdi. İmparator hem aile fertlerine hem de 'önümü kesti' diyen sanatçılara sitem etti.

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11 senedir sahnelerden uzak olan İbrahim Tatlıses, bir hayranının "Sen çok büyüksün İbo" tezahüratına da tepkisiz kalmadı. Tatlıses, "Benim için insanların önünü kapatıyor dediler ama 11 senedir ben sahnelerde yokum. Neredeler? Madem yokum onca zaman ne yapabildiler? İşte şimdi buradayım" dedi.

KİMSEYE HESAP VERMEM!

İbrahim Tatlıses dün akşam ekrana gelen İbo Show'da ise aile fertlerine sitem etti. "Bu saatten sonra kimseye hesap veremem, vereceğimi verdim.' diyen Tatlıses, 'Çocuklarımın geleceklerini garantiledim. Kimseye sorumlu değilim. Kafamı dinlemek istiyorum" ifadelerini kullandı.

Dönem dönem çocuklarıyla sorun yaşayan Tatlıses açıklamasının devamında "Ailem yanımda mı? Yok! Hastayım, tek başımayım kimse yanımda mı? Yok" diyerek de şaşırttı.

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OĞLU AMELİYAT OLMUŞTU

İbrahim Tatlıses’in ilk eşi Adalet Tatlı’dan olan büyük oğlu Ahmet Tatlı, geçen hafta Beyin Ameliyatı oldu. Riskli operasyonu geride bırakan Ahmet Tatlı sosyal medya hesabından sevenlerine seslendi, son durumu hakkında bilgi verdi:

"Herkese Merhaba…

Aylardır süren ve bitmek bilmeyen baş ağrım ile birlikte seyir eden görme problemimin ardından yapılan tetkikler sonucu beyin tümörü sebebiyle ve doktorlarımızın kararıyla geçen hafta riskli bir ameliyat geçirdim. Önce Allah’ın, sonra kıymetli doktorlarımızın sayesinde 6 saat süren operasyon başarıyla sonuçlandı. Var olan tümör alındı ve doktorlarım tarafından kötü bir sonuç düşünülmese de, biyopsiye gönderildi.

Şimdi sonucu bekliyor, hem ameliyat sonrası, hem de akabinde yaşadığım soğuk algınlığı yüzünden iyileşmeye çabalıyorum. Bu süreçte tüm bilgi birikimi ve titizliğiyle ameliyatımı gerçekleştiren, alanında efsane olmuş kıymetli hocalarıma, değerli hemşirelere, çalışanlarına ve yönetimine çok teşekkür ederim. Allah hepinizden razı olsun, hep var olun. Bunun yanı sıra baş tacım aileme, aile eşrafımıza, kardeşten öte olan dostlarıma, haberi duyunca geçmiş olsun dileklerini ileten basın, medya, sanat, spor, iş dünyasındaki dostlarıma, dualarıyla ve verdikleri sadakalarıyla yanımızda olan herkese çok teşekkür ederim. Hem bedenen, hem ruhen yaşadıklarımız ve bir de yaşayacaklarımız var, her şey insan için… Allah izin verir, yapabilirsek tevekkül edip Allah’a teslim olmak gerek… Hastalık O’ndan, şifa O’ndan ve sonunda hesap da O’nda… İnşallah gelen bu misafir hastalığı, uğurlayabilmişizdir. Tekrar şifa dileyen herkesten Allah razı olsun, hayırlı Cumalar dilerim.

Saygılarımla."

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BABA - OĞUL KARŞI KARŞIYA GELMİŞTİ!

İmparator İbrahim Tatlıses, sosyal medya hesabında 'Ailemde köstebek var' açıklaması yapmış, gözler oğlu Ahmet Tatlı'ya çevrilmişti

Tatlıses, iddiaları yalanlasa da çok geçmeden baba oğulun gayrimenkul yüzünden karşı karşıya geldiği ortaya çıkmıştı.

Oğlu hakkında şikayette bulunan İbrahim Tatlıses, daha sonra canlı yayında oğluyla bir araya gelmiş 'Ahmet benim göz bebeğimdir, oğlumdur. Ahmet aslanın aslanıdır' ifadelerini kullanmıştı.

 

Küslük kısa sürdü... İbrahim Tatlıses ile Ahmet Tatlı barıştı!İbrahim Tatlıses ve 'Beni tehdit ediyor' diyerek hakkında suç duyurusunda bulunduğu oğlu Ahmet Tatlı, barıştı. Baba-oğul 2. Sayfa programı için bir araya geldi.
daha fazla video içinKüslük kısa sürdü... İbrahim Tatlıses ile Ahmet Tatlı barıştı!

 

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