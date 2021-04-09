İbrahim Tatlıses’in oğlu Ahmet Tatlı kimdir?

Ahmet Tatlı, İbrahim Tatlıses'inde Urfa'da evlendiği ilk eşi Adalet Tatlı’dan olan üç çocuğundan biridir. Ahmet Tatlı,türkücü Ceylan ile nikah masasına oturmuştu. Çiftin beraberliği 2000 - 2002 yılları arasında devam etmişti. Tatlı'nın ilk evliliğinden ise Mert adından bir oğlu bulunuyor. Tatlı, 2008 yılında Tülay Koçak ile dünyaevine girdi.

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