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İbrahim Tatlıses’in oğlu Ahmet Tatlı kimdir?
Gündemdeki haberler ardından İbrahim Tatlıses’in oğlu Ahmet Tatlı ile ilgili bilgiler merak konusu oldu. İbrahim Tatlıses'in 7 çocuğundan biri olan Ahmet Tatlı, bir dönem babasının korumalığını da üstlenmişti. Peki, İbrahim Tatlıses’in oğlu Ahmet Tatlı kimdir?
Ahmet Tatlı, İbrahim Tatlıses'inde Urfa'da evlendiği ilk eşi Adalet Tatlı’dan olan üç çocuğundan biridir. Ahmet Tatlı,türkücü Ceylan ile nikah masasına oturmuştu. Çiftin beraberliği 2000 - 2002 yılları arasında devam etmişti. Tatlı'nın ilk evliliğinden ise Mert adından bir oğlu bulunuyor. Tatlı, 2008 yılında Tülay Koçak ile dünyaevine girdi.