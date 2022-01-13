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İbrahim Tatlıses'in 'nankör' tepkisi Gülçin Karakaya'ya mı?

#İbrahim Tatlıses#Gülçin Karakaya#İbo Show
İbrahim Tatlısesin nankör tepkisi Gülçin Karakayaya mı

Barışma isteği eski sevgilisi Gülçin Karakaya tarafından reddedilen İbrahim Tatlıses'ten nankör çıkışı geldi. Ünlü sanatçı, "Nankör insanı hepten sileceksin" paylaşımıyla eski sevgilisi Gülçin Karakaya'yı hedef aldı.

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Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses ve Gülçin Karakaya aşkı magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Kendisinden 43 yaş küçük sevgilisiyle evlendiğini söyleyen Tatlıses bir süre önce Karakaya ile sessiz sedasız yollarını ayırdı.

İbo Show çekimleri için sık sık İstanbul'a gelen Tatlıses, iddiaya göre sevgilisiyle yeniden barışmak istedi. Karakaya bu isteği geri çevirdi.

Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan ünlü türkücü, isim vermeden eski sevgilisine sitem etti.

Twitter'dan 'Bazıları da vardır ki hiçbir şey yaşatmamışsa onları ne yapacaksın mesela? Ya hepten sileceksin ya da hiç anmayacaksın! Çünkü onlar anılmaya bile değmezler. İşte Allah insanları onlardan etmesin hele nankör hiç etmesin!' mesajını paylaştı.

İbrahim Tatlısesin nankör tepkisi Gülçin Karakayaya mı

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70 yaşında 7 çocuk ve 9 toruna sahibi olan İbrahim Tatlıses, Bodrum'da genç sevgilisi Gülçin Karakaya ilk kez kameralar karşısına geçmişti.

 

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#İbrahim Tatlıses#Gülçin Karakaya#İbo Show

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