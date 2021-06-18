İbrahim Tatlıses’in kızı Dilan Çıtak Tatlıses kimdir, annesi kim?

İbrahim Tatlıses'in yedi çocuğundan biri olan Dilan Çıtak’ın annesi Işıl Çıtak'tır.



İbrahim Tatlıses’in kızı Dilan Çıtak Tatlıses, 2 Aralık 1989 tarihinde dünyaya geldi. Babasından izinden giderek küçük yaşlarda müzikle ilgilenmeye başladı. 2003 yılında Pera Güzel Sanatlar Lisesi Müzik bölümünde yarı burslu olarak okudu. Asıl branşı şan olarak başladığı eğitimine piyano ve keman dersiyle de devam etti. 2 sene keman 4 sene piyano çaldı kemanı bıraktı ve piyano çalmaya devam etti. Okul süresince müzikallerde ve korolarda yer aldı. Caz orkestralarında solistlik yaptı. Aynı zamanda Pera tiyatroda 2 sene oyunculuk eğitimi aldı.



2011'de dil ve müzik eğitimi için Amerika’ya gitti. "Berklee College Of Music" öğrencilerinden oluşan çeşitli ekiplerle büyük sahnelerde konserler verdi. (Harper’s Ferry,Wally’s Cafe,939 Cafe). Kendi alanında bir çok başarıya imza atmış “The Julliard School”dan mezun Amerikalı bir vokal hocası ile vokal çalışmaları yaptı. Bir yıllık dil ve müzik eğitimi sonrasında Türkiye’ye dönüş yaptı. İTÜ İngilizce müzikoloji bölümünü kazanarak eğitimine bu alanda devam etti.

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