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Haber Giriş: 02.04.2020 - 10:17,Son Güncelleme:/

İbrahim Tatlıses'in karantina günleri...

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İbrahim Tatlıses'in karantina günleri...
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İzmir'de yaşamını sürdüren usta sanatçı İbrahim Tatlıses (68), sokağa çıkma yasağına takıldı, arkadaşlarıyla evinde okey oynadı.

İçişleri Bakanlığı, Corona virüs (Covid-19) salgınının yayılmasını engellemek ve vatandaşların sağlığını korumak için 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olanların sokağa çıkmalarını yasaklanmıştı. 68 yaşındaki İbrahim Tatlıses de bu yasağa takılan vatandaşlar arasında yer alıyor.

Arkadaşlarıyla evinde okey oynayarak vakit geçiren usta sanatçı, sağlıklı kalmak için bakımına özen gösteriyor.

Edinilen bilgiye göre; ünlü şarkıcının fizyoterapisti evine gelerek, İbrahim Tatlıses'e tedavisinde yardımcı oluyor.

Tatlıses, okey oynarken çekilen fotoğrafına, "Taş yani okey oynuyoruz. Canınız sıkılırsa sizler de oynayın, hele bir de çift okey gelirse değmeyin keyfime" notunu yazdı.

İbrahim Tatlısesin karantina günleri...


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