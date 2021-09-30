İbrahim Tatlıses'in ilk eşi Adalet Sara kimdir?

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İbrahim Tatlıses, şöhret basamaklarını henüz tırmanmaya başlamadığı yıllarda, ilk evliliğini Urfa’da Adalet Sara işle yaptı. Şanlıurfa'da yaşayan Adalet Sara'nın bu beraberliğinden Ahmet, Gülden, Gülşen isminde 3 çocuğu var.

İbrahim Tatlıses daha sonra Adalet Tatlıses ile yollarını ayırdı. Tatlıses 1978 yılında 'Ayağında Kundura' filmiyle de sinemaya girdi. 1979'da oynadığı 'Kara yazma' filminde Perihan Savaş'la tanıştı. Birlikteliğin sonucunda Melek Zübeyde adında kızları olurken bu birliktelik 1983 yılındaki 'Günah' filmine kadar sürdü.