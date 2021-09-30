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İbrahim Tatlıses'in ilk eşi Adalet Sara kimdir?

#İbrahim Tatlıses#İbrahim Tatlıses'in İlk Eşi Adalet Sara#Adalet Sara
İbrahim Tatlısesin ilk eşi Adalet Sara kimdir

İbrahim Tatlıses'in ilk eşi Adalet Sara sosyal medyadan yaptığı açıklamayla gündeme geldi. Açıklama ardından Adalet Sara ile İbrahim Tatlıses’in geçmişi bir kez daha gündeme geldi. Peki, İbrahim Tatlıses'in ilk eşi Adalet Sara kimdir?

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İbrahim Tatlıses, şöhret basamaklarını henüz tırmanmaya başlamadığı yıllarda, ilk evliliğini Urfa’da Adalet Sara işle yaptı. Şanlıurfa'da yaşayan Adalet Sara'nın bu beraberliğinden Ahmet, Gülden, Gülşen isminde 3 çocuğu var.

İbrahim Tatlıses daha sonra Adalet Tatlıses ile yollarını ayırdı. Tatlıses 1978 yılında 'Ayağında Kundura' filmiyle de sinemaya girdi. 1979'da oynadığı 'Kara yazma' filminde Perihan Savaş'la tanıştı. Birlikteliğin sonucunda Melek Zübeyde adında kızları olurken bu birliktelik 1983 yılındaki 'Günah' filmine kadar sürdü.

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