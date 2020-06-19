İbrahim Tatlıses'in aradığı köstebek oğlu Ahmet Tatlı çıktı!

İbrahim Tatlıses, aile sırlarını ifşa eden birinin olduğunu belirterek, "Köstebeğe ulaşmaya az kaldı" demişti.

Dün instagram hesabından paylaşım yapan usta sanatçı, "İçimizdeki köstebeğe ulaşmaya az kaldı. Bence ben onu bulmadan o kendini açık etse de, o da biz de rahatlasak ama yakınım biliyorum, tam emin olmam gerek! Vebal almak istemiyorum. Çok da seviyorum be arkadaş neden?" ifadelerini kullanmıştı.

İbrahim Tatlıses'in aile sırlarını ifşa eden kişinin, oğlu Ahmet Tatlı olduğu iddia edildi.

AHMET TATLI İFADE VERDİ

Tatlıses'in, dikkat çeken paylaşımının ardından oğlu Ahmet Tatlı karakola gitti. Tatlıses'in oğlundan 'aile sırlarını dışarıya sızdırdığı' iddiasıyla şikayetçi olduğu ortaya çıktı. Ahmet Tatlı, ifade vermek için emniyete gitti. İbrahim Tatlıses de o sırada karakoldaydı.Kapının önünde basın mensuplarının olduğunu öğrenen Ahmet Tatlı, görüntü vermemek için arka kapıdan çıkarak uzaklaştı.



İbrahim Tatlıses'in oğlu Ahmet Tatlı Türkiye'nin çeşitli yerlerinde kebap salonu işletiyor.