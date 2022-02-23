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İbrahim Tatlıses'e eski eşi Adalet Sara ve oğlu Ahmet Tatlıses'ten sert tepki: Kendi kötü olmayı seçti!

#İbrahim Tatlıses#Ahmet Tatlıses#Adalet Sara
İbrahim Tatlısese eski eşi Adalet Sara ve oğlu Ahmet Tatlısesten sert tepki: Kendi kötü olmayı seçti

İbrahim Tatlıses’in ‘hastayım, kimse yanımda yok’ sözlerine eski eşi Adalet Sara ve oğlu Ahmet Tatlıses’ten cevap geldi: Biz elimizden geleni yaptık, kişi kendi kötü olmayı seçti!

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İbrahim Tatlıses, İbo Show'da aile fertlerine sitem etmiş, "Bu saatten sonra kimseye hesap veremem, vereceğimi verdim. Çocuklarımın geleceklerini garantiledim. Kimseye sorumlu değilim. Kafamı dinlemek istiyorum. Ailem yanımda mı? Yok! Hastayım, tek başımayım kimse yanımda mı? Yok" şeklinde konuşmuştu.

İbrahim Tatlıses’in bu sözlerine ilk tepki eski eşi Adalet Sara’dan geldi.

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Sara, ‘Üstünden geçtiğin köprüleri sakın yıkma, bir gün geri dönmek zorunda kalabilirsin’ ifadelerini kullandı.

Tatlıses’e bir tepkide oğlu Ahmet Tatlıses’ten geldi. Babasının sözlerine sitem eden Tatlıses ‘Kötülük eğitilmez, Allah ıslah etsin. Biz elimizden geleni yaptık, kişi kendi kötü olmayı seçti. Kendi bilir’ mesajını paylaştı.

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İbrahim Tatlıses ve oğlu Ahmet Tatlıses’in arası Bodrum’daki evler yüzünden açılmıştı. Oğlunu şikayet eden Tatlıses, ‘can güvenliğim tehlikede’ demişti. Daha sonra barışan baba-oğulun arası tekrar açıldı.

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İbrahim Tatlısesten aile fertlerine sitem: Hastayım kimse yanımda yok
#İBRAHİM TATLISES#İDO TATLISES
İbrahim Tatlıses'ten aile fertlerine sitem: Hastayım kimse yanımda yok!Hürriyet LogoHürriyet.com.tr

Geçtiğimiz günlerde çok ciddi bir beyin ameliyatı geçiren Ahmet Tatlıses zor günlerini sevenlerinin desteğiyle atlattı.

Bu süreçte oğlunu aramayan İbrahim Tatlıses hastaneye de gitmedi.

İbrahim Tatlısese eski eşi Adalet Sara ve oğlu Ahmet Tatlısesten sert tepki: Kendi kötü olmayı seçti

70 yaşındaki İbrahim Tatlıses'in 7 çocuğu ve 9 torunu var!

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#İbrahim Tatlıses#Ahmet Tatlıses#Adalet Sara

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