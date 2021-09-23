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İbrahim Tatlıses'e 2 ay 15 gün hapis cezası!

#İbrahim Tatlıses#Fulya Akbay Toprak#Tatlıses TV
İbrahim Tatlısese 2 ay 15 gün hapis cezası
Özge Eğrikar

Fulya Akbay Toprak’ı tehdit ettiği iddiasıyla 4 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan İbrahim Tatlıses, 2 ay 15 gün hapis ve 740 lira para cezasına çarptırıldı. Mahkeme, hükmün açıklanmasını geri bıraktı.

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İbrahim Tatlıses’in Tatlıses TV’de genel müdür olarak çalışan Fulya Akbay Toprak’ı (36) tehdit ve hakaret ettiği iddiasıyla 4 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı dava sonuçlandı.

Fulya Akbay Toprak, avukatı Şeyda Yıldırım aracılığıyla savcılığa başvurarak kendisine tehdit ve hakaretlerde bulunduğu iddiasıyla patronu İbrahim Tatlıses’ten şikâyetçi oldu.

Şikayet dilekçesinde Toprak’ın aynı zamanda Tatlıses’e danışmanlık yaptığını belirten avukat Şeyda Yıldırım, “İbrahim Tatlıses, cep telefonundan müvekkilime hakaret içerikli mesajlar göndermiştir. Cezalandırılmasını istiyoruz” dedi.

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MESAJLAR BANA AİT DEĞİL

Soruşturmada ifade veren İbrahim Tatlıses ise, “Şirket işlerini müşteki Fulya Akbay Toprak ile diğer çalışanlara emanet etmiştim. Ancak şirkette usulsüzlükler yaşandığını öğrendim. İşlerine son verdim. Söz konusu mesajlar bana ait değildir” dedi.

Dava 3 hafta önce sonuçlandı. Mahkeme, İbrahim Tatlıses’e ‘hakaret’ suçundan 740 lira adli para cezası, ‘tehdit’ suçundan ise 2 ay 15 gün hapis cezası verilmesine hükmetti. Mahkeme verilen hükmün açıklanmasını geri bıraktı.

 

 

 

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#İbrahim Tatlıses#Fulya Akbay Toprak#Tatlıses TV